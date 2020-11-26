40 Yaş Altı 40 CEO ödüllerini aldı

Bu yıl beşincisi gerçekleşen 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda yer alan genç liderler Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği online törenle ödüllerini aldı.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde yöneticilik yapan 40 Yaş Altı 40 CEO Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde düzenlenen online ödül töreninde bir araya geldi. Bu yıl beşincisi hazırlanan 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nda yer alan üst düzey yöneticiler, online törenle ödüllerini aldı.

40 Yaş Altı 40 CEO araştırmamızda yer alan ve 58 milyar TL’lik ciro ile 76 bin kişiyi yöneten genç yöneticileri buluşturan ödül töreni Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin’in açılış konuşmasıyla başladı.

Karaca, Doğan Dış Ticaret, NGN ve Trump Towers’ın co- sponsor olduğu, Akfen Holding, Alapala Grup, AS Holding, Güral Porselen, Nef ve Sera Group’un destek sponsoru olduğu ödül töreni önemli bir oturuma da ev sahipliği yaptı.

Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik’in moderatörlüğünde yapılan Liderlikte Yeni Yaklaşımlar panelinde konuşmacı olan Nef CEO’su Erden Timur, Karaca CEO’su Fatih Karaca, Sera Group CEO’su Ozan Şener ve Akfen Holding CEO’su Selim Akın şirketteki yönetim prensiplerini, hedeflerini ve koronavirüs deneyimlerini paylaştı.

Karaca CEO’su Fatih Karaca, “Pandemi döneminde bizim için en önemlisi yılbaşında yaptığımız bütçeyi gerçekleştirmekti. En önemli kararımız ise üretimi durdurmamız oldu. E-ticarete yaptığımız yatırımları önceden tamamladığımız için şanslıydık. Mağazaları kapattığımız için yaşanan kaybı buradan karşıladık” dedi.

Sera Group CEO’su Ozan Şener, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, “İtalya bu süreçte kapandı, hiçbir malzeme getiremedik. Sonra bu süreçleri atlattık. Şantiyelerin devam etmesi gerekiyordu ancak çalışanlarımızın psikolojisini de düşünüp yönetmek gerekiyordu. Bunun için operasyon organize ettik. Zor bir dönemden geçtik. Farklı bir deneyim oldu” diye konuştu.

Akfen Holding CEO’su Selim Akın da, 2020 yılbaşındaki hedeflerden çok uzaklaşmadıklarını belirterek, “Pandemi süreci verimliliğimizi çok artırdı. Pandemi sürecinde daha yavaşladığımız fakat yeni bir iş yapma biçimi yapmayı öğrendiğimiz bir döneme girdik. Bu yıl mevcut yatırımlarımızı korumaya odaklandık” dedi.

Nef CEO’su Erden Timur ise, pandemi sürecine ilişkin şunları söyledi: “Önceden yapılmış hazırlıklar şans eseri avantaj oldu. Biz yurtdışı satış için online altyapımızı oluşturmuştuk. Onun güncellemelerini yapınca hazırdık. Bu dönemden çok farklı alanlarla çıkacağız. Şimdiden onun operasyonlarını başladık.”

İşte ödül alan 40 Yaş Altı 40 CEO

1 -Mehmet Tara / Enka İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

2- Enes Çizmeci / Hayat Kimya Genel Müdürü

3- Şerif Tosyalı / Tosçelik Profil ve SAC İcra Kurulu Yöneticisi

4- Demet Mutlu / Trendyol CEO

5- Eren Günhan Ulusoy / Ulusoy Un CEO

6- Fatih Karaca / Karaca CEO

7- Selim Akın / Akfen Holding CEO

8- Burak Ç. Kızılhan / AE Arma Elektropanç CEO

9- Erden Timur / NEF CEO

10- N.Sinem Öksüz / Dedebayraktar Kipaş Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

11- Burak Ateş / Altın Ateş Kimya CEO

12- Egemen Döven / Reysaş Yatırım Holding CEO

13- Hasan A. Özkan / Elita Gıda CEO

14- Alp Öğücü / Lila Group CEO

15- Atasay Kamer / Atasay Kuyumculuk CEO

16- Yalçın Yeşilova / Yeşilova Holding CEO

17- Kemal Geçer / Lufthansa Türkiye Genel Müdürü

18- Dilara Altınkılıç Kutmangil / Detay Gıda CEO

19- A.Ozan Şener / Sera Group CEO

20- Ruhi Molay / Mopak CEO

21- Mehmet Önen / Dardanel Genel Müdürü

22- Kaan Altınkılıç / Kahve Dünyası CEO

23- Enes Öner / Oğuz İçecek CEO

24- Mehmet Babacan / Babacan Holding CEO

25- Umut Boz / Nova Fashion Grup CEO

26- Burçin Ekici / Ekici Peynir Genel Müdürü

27- Mert Kutlu / Lens Yapı Grup CEO

28- Görkem Alapala / Alapala Grubu CEO

29- İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO

30- İlknur Tükek Omay / Sertex Genel Müdürü

31- Önder Yiğit / Yiğit Group CEO

32- Hasan Kaytan / Hassan Elektrik CEO

33- Teoman Alper Yiğit / Fanuc Türkiye Genel Müdürü

34- Hande Çilingir / Insider CEO

35- Uğur Akkuş / A&S Holding CEO

36- Turgay Terzi / ART DESİNG mobilya CEO

37- Ahmed Faruk Karslı/ Papara CEO

38- Mert Uğurses / LMC Gıda CEO

39- Erkut Çavuş / CVS Havakent Yapı Kooperatifi CEO

40- Nuri Develi / Develi 1912 CEO



