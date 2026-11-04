Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Kasım 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 49,9820'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 50,0210 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 56,2180'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 67,3680'den işlem görüyor.

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikaları ve jeopolitik yaklaşımında değişiklik olabileceği beklenirken bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 460 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 6 bin 304 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,5 artışla 6 bin 460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 653 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 415 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 2,4 artışla 4 bin 16 dolardan işlem görüyor.



