Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kazanarak 11.023,55 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 134,42 puan ve yüzde 1,22 artışla 11.157,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile madencilik en çok gerileyen yüzde 2,57 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre, Senatodan sonra Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Söz konusu gelişmeyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Bu doğrultuda ABD'deki seçimlerin jeopolitik ve ekonomik açıdan önem taşıyan başlıklarını gelecek dönemin seyrine ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor. Yatırımcılar, özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik düzenleyici denetimlerin sıkılaşabileceği beklentisiyle Demokratların seçim başarısını hisse senedi piyasaları ve dolar açısından aşağı yönlü risk unsuru olarak değerlendiriyor.

Yurt içi piyasalarda ise genele yayılan alımlarla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.