5 genç yatırımcı kurdu, 55 milyon dolarlık yatırımla bir ilke imza attı

Spyke Games, merkezi ABD’de bulunan girişim sermayesi şirketi Griffin Gaming Partners’tan aldığı 55 milyon dolar ile Türkiye’nin en büyük tohum yatırımını alan şirket oldu.

Yerli oyun geliştirme şirketi Spyke Games, bu yatırımla ekibin büyütülmesi, şirketin ilk oyunu Royal Riches’ın tanıtımının yapılması ve bu oyunun belli bir seviyeye ulaşmasının ardından yeni oyunlara odaklanılması planlıyor. Yatırımcı şirket Griffin Gaming Partners’in Genel Müdürü Phil Sanderson da, “İyi şirketler, her yerde ve özellikle Türkiye’de büyümeyi sürdürüyor. Türkiye, gelişmekte olan girişimler için merkezi bir yer haline geliyor. Türkiye’de oldukça canlı bir oyun sahnesi var” değerlendirmesi yaptı.

Oyun sektöründe deneyimli genç bir yatırımcı grubu tarafından İstanbul merkezli kurulan Spyke Games, geçen yıl Griffin Gaming Partners’tan 5 milyon dolarlık tohum öncesi yatırım almıştı. Geçen aylarda “Royal Riches” isimli mobil oyununu Google Play ve App Store’da kullanıma sunan şirket, Griffin Gaming Partners’tan 50 milyon dolarlık bir tohum yatırımı daha aldı. Böylece Spyke Games, toplam 55 milyon dolar yatırım ile Türkiye’nin en büyük tohum yatırımına ulaşmış oldu.

5 genç yatırımcı kurdu, 55 milyon dolarlık yatırım aldı…

Spyke Games’e yatırım yapan Griffin Gaming Partners, küresel oyun yatırımına odaklanan bir girişim sermayesi şirketi olarak öne çıkıyor. Griffin Gaming Partners’in, aralarında Discord, Overwolf ve WinZO gibi şirketlerin de yer aldığı geniş bir yatırım portföyü bulunuyor.

İlk süreçte ekip büyütülecek ve oyunun tanıtımı yapılacak

Mobil oyun pazarına odaklanan Spyke Games’in yöneticilerinin verdiği bilgilere göre, alınan yatırımla ekibin büyütülmesi, şirketin ilk oyunu Royal Riches’ın tanıtımının yapılması ve bu oyunun belli bir seviyeye ulaşmasının ardından yeni oyunlara odaklanılması planlanıyor. Bu adımlarla Spyke Games, oyun sektöründeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Spyke Games Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rina Onur Şirinoğlu, ABD’li teknoloji sitesi Venture Beat’e yaptığı açıklamada, Spyke’ı sadece bir oyun içeriği geliştiricisi olarak değil, aynı zamanda sosyal oyunlar oynanabilen bir sosyal platform olarak gördüklerini belirtti.

Kullanıma sundukları ilk oyunları olan Royal Riches’ın sürecin başında olmasına rağmen güçlü bir devamlı kullanıcı sayısına ulaştığını aktaran Şirinoğlu, alınan yatırımla birlikte şirketteki tüm departmanların ikiye katlanacağını kaydetti.

“Türkiye, girişimler için merkez haline geliyor”

Yatırımcı şirket Griffin Gaming Partners’in Genel Müdürü Phil Sanderson da iyi şirketlerin her yerde ve özellikle Türkiye’de büyümeyi sürdürdüğünü ifade ederek, “Türkiye, gelişmekte olan girişimler için merkezi bir yer haline geliyor. Türkiye’de oldukça canlı bir oyun sahnesi var.” dedi.

Spyke Games’in CEO’su Şirinoğlu’nun yüksek eğitimli ve deneyimli kişileri işe alma konusunda yetenekli olduğunu aktaran Sanderson, “Ekip, milyar dolarlık ürünler ve oyunlar üretmeyi biliyor. Aynı potansiyeli Spyke’ta da gördük.” değerlendirmesinde bulundu.

Sanderson, aynı ekip, aynı metodoloji, dengeli bir ekonomi ve “inanılmaz” grafiklerle eğlenceli bir oyunun nasıl oluşturulacağına dair bilginin olduğuna işaret ederek, bunların bir oyunu başarılı kılan doğru unsurlar olduğunu vurguladı.

Girişimciliği teşvik eden politikalar önemli rol oynuyor

Çeşitli sektörlerdeki yerli şirketlerin, yerel ve küresel ölçekte etkinliklerini artırmalarında girişimciliği teşvik eden politikalar önemli rol oynuyor. Bu noktada oyun şirketleri, aldıkları yatırımlar ve ulaştıkları değerlemelerle öne çıkıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörünün her geçen gün büyümeye devam ettiğine dikkati çekti. Türk oyun şirketi Spyke Games’in 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını aktaran Varank, bunun Türkiye’nin girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemi için gurur verici olduğunu vurguladı.

Geçen yıllarda da Türk oyun şirketleri uluslararası çapta başarılarıyla gündeme gelmiş, Peak Games, 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Türkiye’nin ilk “unicorn”u olmuştu. Benzer şekilde, geçen yıl İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 1 milyar dolardan fazla değerlemeyle “unicorn” olmayı başarmıştı.