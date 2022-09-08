5 kıtadan gelen uzmanlar İstanbul’da buluştu: Havacılık sektörünün geleceği nasıl olacak?

IATA Başkanı Mehmet Nane ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’ın da aralarında bulunduğu 200’ün üstünde uzman ve yönetici, Hitit Partner’s Event konferansında, pandeminin ardından dünya havacılığının geleceğini tartıştı.

Sektör temsilcileri, havacılık sektörünün 2050 yılında kadar sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yeni teknolojilere ve güç birliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiler.

Hitit’in her sene dünyadaki havayolu partnerlerini bir araya getirdiği Hitit Partner’s Event pandemi döneminden sonra ilk kez düzenlendi. Havayolu teknolojilerindeki son gelişmelerin ve sektörün geleceğine dair öngörülerin konuşulduğu toplantı Hitit’in ev sahipliğinde Kuruçeşme Divan’da gerçekleştirildi. Etkinliğe Belçika’dan Pakistan’a, Kazakistan’dan Romanya’ya, Bahamalar’dan Tanzanya’ya birçok ülkeden 200’ün üstünde üst düzey yönetici katıldı.

Küresel havacılık teknolojileri pazarının en büyük isimleri arasında olan Hitit, dünyanın dört bir yanından katılan temsilcilerle sektörün dinamikleri ve gelişmelerini masaya yatırdı. Konferansın önemli konukları arasında IATA Başkanı Mehmet Nane, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ve Fransız astronot Jean-François Clervoy da yer alarak birer konuşma yaptılar.

Hitit’in yapay zeka alanında yakın zamanda iş birliği yaptığı TAZI.ai EMEA Bölge Sorumlusu Cenk Kıral’ın Hitit ile birlikte sunum yaptığı etkinlikte ayrıca düşük maliyetli, hibrit ve ulusal havayollarından üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen panellerde farklı havayolu iş modellerinin pandemiden çıkış öyküleri ve şimdiki durumları ele alındı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, tarihte Hitit’lerin imza attığı birçok yeniliğe işaret ederek, kendilerinin de havacılık teknolojilerine yeni bir soluk ve anlayış getirdiklerini, bu yenilikçi yaklaşımın pandemi sürecinde de kendini gösterdiğini belirtti. Karaağaç konuşmasına şöyle devam etti: “Kullandığımız yenilikçi teknolojimiz ile pandemi sürecinde sektörümüzde öne çıkmayı başardık, üç yıl gibi kısa bir sürede partner sayımızı 20’li rakamlardan 60’ın üzerine çıkarttık. Bu başarı, Hitit’in dünya havayolu teknolojileri arasındaki yerini sarsılmaz bir şekilde sabitledi.”

28 yıl önce yolcu sadakat programı ile yola çıkan Hitit’in ilk günden havayolu rezervasyon ve biletleme sistemlerinde dünyanın önde gelen yenilikçi firmalarından biri olduğunu kaydeden Karaağaç, sektörde tek noktadan hizmet “one stop shop” yaklaşımı ile öncü olduklarını belirtti. Büyüme ve yeni ortakların, Hitit için stratejik bir adımı da beraberinde getirdiğine işaret eden Karaağaç, “Önemli kilometre taşlarımızdan biri olan halka arz sürecini bu yılın ilk çeyreğinde başarıyla tamamladık. Yeni paydaşlarımızdan aldığımız kuvvetle yolumuza daha güvenli ve emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.

Mehmet Nane: Teknoloji olmadan havacılık sektörü olmaz

Havacılık sektörünün pandeminin ardından yeniden canlandığına işaret eden IATA Başkanı Mehmet Nane, bazı Avrupa ülkelerinde yolcu sayılarının pandemi öncesine ulaştığını kaydetti. Covid döneminde öne çıkan hava kargonun ise önemini koruduğunu kaydeden Nane, IATA’nın son verilerine göre sektörün 2021 yılında 42 milyar dolar kaybettiğini, zararın bu yıl azalarak 9,7 milyar dolara inmesinin beklendiğini ifade etti. Nane, sektörün 2023’te kara geçeceğini öngördüklerini söyledi.

Havacılık sektöründe teknoloji çözüm ortaklığının evlilik gibi olduğunu belirten Nane, “Teknoloji olmadan havacılık sektörü olmaz. İyi günde de kötü günde de hep yanınızdadır. 17 yıllık iş birliğimizde Hitit bizim için hep çok iyi bir partner oldu” dedi.

Küresel iş dünyasının hızla değiştiğine dikkat çeken Nane, “Enflasyon yükseliyor, küresel daralma öngörülüyor. Dünya Bankası enerji fiyatlarının 2021’e göre yüzde 50 artmasını bekliyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali tüm dünya Soğuk Savaş’tan bu yana görülen en büyük coğrafik bölünme ile karşı karşıya bırakıyor. Havacılık sektörü ise bilançolarındaki 650 milyar dolar borç ile mücadele ediyor. Bununla mücadele etmenin yöntemi ise havacılık sektörünün tüm unsurları ile birleşmesinden geçiyor” şeklinde konuştu.

Havacılık sektörünün 2050 yılında kadar sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yeni teknolojilere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Mehmet Nane, “Bunun yüzde 65’i Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarından (SAF) geçiyor. Ancak bunu da çoğunlukla bir temel gıda maddesi olan tahıldan elde ediyoruz. Şimdi temel konu bunu gıda olarak kullanan az gelişmiş ülkelerden alıp, sektöre mi kaydıracağız. Havacılığın geleceği için bu konuya birleşerek çözüm bulmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ahmet Bolat: Hitit’e Türkiye’nin hizmet ihracatına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum

Türkiye’nin hizmet ihracatının geçen yıl 55 milyar dolar olduğuna işaret eden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bu yıl bu rakamın 80 milyar doların üzerinde beklendiğini söyledi. Bolat, “Bugün burada üç farklı şapkamla bulunuyorum. Öncelikle Hizmet İhracatçıları Birliği açısından bazı veriler paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin hizmet ihracatı geçen yıl 55 milyar dolar oldu. Bu yılki hizmet ihracatının 80 milyar doları aşmasını bekliyoruz. IT ihracatı ise bu yıl 2,5 milyar doları buldu. Önümüzdeki yıl bunun 5 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Bir akademisyen olarak ise bizim sektörümüzde optimizasyonun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Algoritmaları bir ürüne dönüştürmek nerdeyse bir sanat. Hitit bunu başaran bir şirket. Bu nedenle onlara hem bunu bir Türk şirketi olarak başardıkları için hem de sektör adına tebriklerimi iletiyorum. Eş zamanlı olarak Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu Başkanıyım. Türk Hava Yolları olarak bir ihalemiz var. Ben en iyi fiyata en iyi hizmeti almak isterim ve Hitit, bu hizmeti verebilecek şirketlerden biri. Şunu ifade etmeliyim ki, şimdi dijital zekâ zamanı. Hitit’i bu seviyede görüyor, Türkiye’ye ve havacılık sektörüne olan katkıları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kargo taşımacılığı, havayolu şirketlerine can simidi oldu

Özellikle pandemi döneminde yıldızı parlayan ve sektördeki payını gitgide arttırdığı görülen hava kargo hakkında bilgi veren Hitit Ulaştırma Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise ise, şunları söyledi:

“Pandemide insanlar evlerinden çıkamazken, uçaklar kargo hizmetleri sayesinde havalanabildi. Sadece kargo taşımacılığı yapan şirketlerin birim kargo ücretlerini ortalama 3-5 kat arttırması ve buna rağmen yakaladıkları iş hacmi açıkçası onların bile beklemediği bir durumdu. Bu durum yolcu odaklı havayollarını da harekete geçirdi. Yolcu uçaklarında, yolcu taşımaksızın kargo taşımaya başladılar. Koltuklar söküldü, kargolar tabiri caizse, birinci sınıf uçmaya başladılar. Böylece havayolları ihtiyaç duydukları nakit girişini kargo gelirinden elde etmeye başladı. Kaçınılmaz olarak kargo gelirinin toplam havayolu gelirine, IATA ortalaması olan oranı değişti ve yüzde 12’lerden yüzde 35’lere çıktı. Bu değişimle hava Cargo ürünü, ikincil ürün olarak algılanmaktan kurtularak en az yolcu geliri kadar önemli bir kalem olduğunu, özellikle kriz dönemlerinin açık kapısı olabileceğini tüm sektöre gösterdi. Yine IATA’ya göre havayolu şirketleri, 2022’de hava kargo sayesinde 175 milyar dolarlık kazançla rekor gelir elde edecek. Bizler de bu alana önemli yatırımlar yaptık ve kendimize önemli bir alan açtık. Kargo ürünlerimiz dünyanın farklı yerlerinde kullanılmaya başladı. Kargo alanındaki yatırımlarımız devam edecek.”

Tek noktadan hizmet verme ve ekosistem yönetişimi modeli

Havayolu şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen rezervasyondan, operasyona, muhasebeden dağıtım kanallarına uzanan geniş yelpazede çözümleri ile sektörde hizmet verdiklerine işaret eden Hitit Ürün ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semra Kandemir, bu modelin Hitit’i rekabette ayrıştırdığını söyledi. Kandemir, şöyle devam etti:

“Hitit olarak yazılım çözümlerimizi geliştirirken partnerlerimizi işin merkezine koyuyoruz. Böylelikle ekosistem yönetişimi modelimizi geliştirdik. Partnerlerimizden gelen geri bildirimler ve talepler Ar-Ge çalışmalarımızda büyük rol oynuyor. Gerçek bir ekip çalışması sonucu sektörde dikkat çeken işlere imza atıyoruz. Öte yandan 2022 yılına da yaratıcı stratejileri ürün geliştirme sürecimize entegre ederek başladık. Bu yıl yatırım yaptığımız önemli alanlardan biri yapay zeka destekli uygulamalar… Yapay zeka destekli makine öğrenimi sistemleri ve yazılımları konusunda faaliyet gösteren TAZI ile seyahat ve havacılık sektörünün dijital dönüşümü için önemli bir adım attık. İki şirket arasında yapılan anlaşma ile TAZI’nin yapay zeka teknolojileri ve makine öğrenimi, Hitit’in yazılım çözümlerinde kullanılacak.”

Havayollarının farklı dağıtım kanallarının konuşulduğu günde, IATA’dan Sektör Dağıtım Kanalları Programı Kıdemli Müdürü David Rutnam ile yapılan konuşmada gelişen teknolojiler tartışıldı.