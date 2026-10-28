Akbank'tan bu yılın 9 ayında 45 milyar 933 milyon lira konsolide net kar

Akbank, bu yılın 9 aylık döneminde 45 milyar 933 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, üçüncü çeyrekte artan jeopolitik belirsizliklere bağlı olarak enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesinin, küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Güçlenen enflasyon riskleri karşısında gelişmiş ülke merkez bankalarının daha sıkı bir parasal duruşa yöneldiğini aktaran Gür, "Küresel finansal koşulların sıkılaştığı bu ortamda, yurt içinde dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme ve makroekonomik dengelenmenin güçlenmesiyle ekonomi yönetimimiz tarafından kademeli normalleşme adımları atıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gür, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği söz konusu dönemde Türk ekonomisine ve müşterilerine desteklerini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2026 yılının 9 ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 2 trilyon 334 milyar lirası nakdi olmak üzere toplam 3 trilyon 35 milyar lira seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 641 milyar liraya, aktiflerimiz ise 4 trilyon 198 milyar liraya ulaştı. Yüzde 16,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2026 yılının 9 ayında 16 milyar 897 milyon lira vergi gideri sonrası 45 milyar 933 milyon lira konsolide net kar elde etti."