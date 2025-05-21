60.yılını kutlayan Ekinciler'den yurtdışı atağı

Türkiye'nin köklü demir çelik üreticilerinden Ekinciler, 60. yılını kutlarken yurtdışı pazarlama faaliyetlerini arttırıyor. Şirket, dünyanın en önemli sektör fuarlarından İspanya Construmat ve Suriye Buildex fuarlarına standları ile aktif katılım gerçekleştiriyor. Fuarda, Ekinciler’in inovatif ürünleri ve teknolojileri tanıtılacak.

Özellikle, depreme dayanıklı, maliyetleri azaltan ve inşaat sektöründe verimliliği artıran Eksismik deprem çeliği ürününü yeni pazarlara tanıtmayı hedefleyen şirket şimdiye kadar gerçekleştirdiği bir çok global mega projeye yenilerini eklemeyi hedefliyor. Ekinciler Iskenderun fabrikasında geliştirilen Eksismik Deprem Çeliği, inşaatların yapısal dayanıklılığı artırırken, inşaat maliyetlerini düşürüyor ve 8-50mm aralığında nervürlü olarak üretildiği için nakliyede avantaj sağlıyor. Ekinciler’in inovatif yaklaşımı ile geliştirdiği teknolojisi sayesinde, inşaatlarda kullanılan EKSİSMİK PLUS ürünü ile minimum %5 daha fazla çubuk ile İnşaat maliyetleri azalıyor.

Ekinciler; yüksek teknoloji kullanarak üretim verimliliğini arttırırken, manyetik karıştırıcılar, sürekli döküm makineleri ve air mist soğutma teknolojisi gibi yenilikçi sistemlerle üretim kalitesinden ödün vermiyor. Ayrıca, haddelemede monoblok sistemi teknolojisi kullanımı ve Thermex QST ısıl işlem sistemi gibi teknolojiler ile çelik kalitesini arttıracan inovatif yaklaşımları çalışma süreçlerine katıyor.