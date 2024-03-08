8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başlıyor

Gıda sektörünün tüm paydaşlarını uluslararası platformda bir araya getiren tek kongrenin sloganı ise “Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur” olacak.

Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde, 2009 yılından beri yapılan “Gıda Güvenliği Kongresi”nin sekizincisi, 9–10 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’da Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da gerçekleşecek.

“8.Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi”nin amacı; özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları, uluslararası uzmanlar ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek güvenilir gıda konusunda dünyada hızla gelişen bilimsel yeniliklerin paylaşılmasını ve sektördeki iyi uygulama örneklerinin daha fazla duyulmasını ve bu uygulamaların örnek oluşturmasını sağlamak.

Bu kapsamda 2024 yılı Mayıs ayında yapılacak kongrenin sloganı “Gıda Güvenliği Sorumluluğumuzdur” olarak belirlendi. Kongre sloganı ile ilgili Gıda Güvenliği Kongre Başkanı Dr. Samim Saner şu açıklamaları yaptı: “ Gıda tedarik zincirinin küreselleşmesi ile beraber güçlü bir gıda güvenliği kültürüne ihtiyaç duyulan dönemden geçiyoruz. Son yıllarda önemi giderek artan bu kavram için kurum, kuruluş ve topluluklara gıda güvenliğini en doğru şekilde algılanması, önceliklendirilmesi için çalışmalar yaparak farkındalığın daha da artmasını sağlamamız lazım. Bunun için de dünya çapında ortak değerler ve yeni davranış modelleri oluşturmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl güvensiz gıdadan dolayı dünyada 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakasına rastlandığını ve 420 bin ölümün gerçekleştiğini belirtiyor. Bu ölümlerin %30'u maalesef 5 yaş altı çocuklarda meydana geliyor. Ayrıca DSÖ, her yıl 33 milyon sağlıklı yaşamın güvensiz gıda tüketimi nedeniyle sekteye uğradığını tahmin ediyor. Bu veriler ışığında gıda güvenliği sadece hükümetlerin veya gıda üreticilerinin değil hepimizin sorumluluğudur. Basın kuruluşlarının da, tüketicilere doğru bilgileri iletmek ve gıda güvenliği konusunda bilinçli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak gibi önemli bir sorumluluğu bulunmakta. Kendilerini bir paydaş olarak bizlerle olmaya, bu konuda bilimsel çıktı üreten nadir etkinliklerden biri olan Kongremiz çıktılarını tüketicilerle paylaşmaya davet ediyoruz. ”

“8. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi”nde hem yurt dışından hem de yurt içinden çok değerli bilim insanlarını ağırlayacaklarını belirten Saner: “Uluslararası Gıda Güvenliği Kurumu (IAFP-International Association for Food Protection) işbirliğinde ve birçok meslek örgütü ve sivil toplum örgütünün desteği ile düzenlediğimiz kongremiz gıda sektöründe bir marka haline geldi. İlk etkinliğimizin yapıldığı 2009 yılından beri derneğimiz yetkili kurulları, kongre komite üyeleri gerçekten çok emek verdi. Hepsine bugüne kadar gösterdikleri destek ve emek için çok teşekkür ederiz. Bu sene de uluslararası düzeyde gerçekleştireceğimiz kongremizin çok değerli çıktıları olacağına ve sektördeki iyi uygulama örneklerinin daha fazla duyulmasına vesile olacağımıza inanıyoruz. Ayrıca bu kongrede özellikle interaktif oturumların sayısını arttırarak katılımcılarımızın daha aktif olmasına imkân vermeyi hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımızla 9-10 Mayıs tarihlerinde bir arada olmayı heyecanla bekliyoruz.” dedi.