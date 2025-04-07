ABB Türkiye'den yeşil hidrojene destek

ABB ve Kanadalı Charbone Hydrogen Corporation, önümüzdeki beş yıl içinde Kuzey Amerika'da 15 yeşil hidrojen üretim tesisi geliştirilmesi için iş birliği yaptı.

İş birliği, ABB'yi modüler ve standart elektrik trafo merkezlerinin tercih edilen tedarikçisi konumuna getirirken, otomasyon çözümleri için de gelecekteki kapsamı belirliyor. Anlaşma, Charbone Hydrogen'in hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil hidrojen üretimini ilerletmesine olanak tanıyacak. Québec hükümetinin petrol ürünleri tüketimini yılda bir milyar litre azaltmaya yönelik 2030 enerji yol haritasını destekliyor.

ABB ve Kanada Montreal merkezli entegre bir yeşil hidrojen üretim şirketi olan Charbone Hydrogen Corporation, önümüzdeki beş yıl içinde Kuzey Amerika'da 15 modüler ve ölçeklenebilir yeşil hidrojen üretim tesisinin geliştiril-mesinde iş birliği yapmak ve mevcut hidrojen kullanıcıları ve şu anda enerji kaynağı olarak gri hidrojen kullanan çelik üretimi gibi ağır sanayi süreçleri için temiz bir yakıt kaynağı sağlamak üzere bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Mutabakat Zaptı, ABB'yi üretim tesisleri ile yerel kamu hizmetleri arasındaki ara bağlantı için modüler ve standart elektrik trafo merkezlerinin (eHouse'lar) tasarımı, mühendisliği, imalatı, testi ve tedariki için tercih edilen tedarikçi olarak konumlandırıyor. ABB, enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak için proje portföyündeki sistemler ve bileşenler ile ilgili temel mühendisliğin standartlaştırılmasında Charbone'a destek sağlayacak. ABB, proje gereksinimlerine bağlı olarak gelecekte ana otomasyon, elektrifikasyon ve telekom yüklenicisi olarak da faaliyet gösterebilir.

İşbirliği kapsamındaki tesisler arasında Charbone'un Kanada'nın Québec eyaletinde Montreal yakınlarındaki amiral gemisi Sorel-Tracy tesisi de yer alıyor. Tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinin sonunda Hydro-Québec şebekesine bağ-lanması ve yeşil hidrojen elektrolizörlerine güç sağlamak için hidro elektrik kullanması bekleniyor. Tesis, Charbone tarafından geliştirilmekte olan diğer tesisler için modüler ve ölçeklenebilir ekipmanların tasarımı ve mühendisliği için bir plan oluşturacak. Başlayacak bir sonraki proje, büyük otomotiv şirketlerinin üretim üssü olan ABD'nin Det-roit bölgesinde olacak.

Charbone Hydrogen Corporation'ın Operasyon Direktörü Daniel Charette, “ABB ile yaptığımız bu stratejik işbirliği, Kuzey Amerika yeşil hidrojen pazarına yönelik teklifimiz hakkında güçlü ve önemli bir işarettir” dedi. “Sorel-Tracy projesinin hızlı bir şekilde sahadaki faaliyetlere geçmesi ve tak ve çalıştır modüler yaklaşımıyla üretimin en az birkaç hafta içinde başlaması sayesinde Charbone, endüstrinin karbonsuzlaştırılmasını destekleyecektir.” dedi.

ABB Türkiye Enerji Endüstrileri Müdürü Barış Ünver ise geleceğe dair umut verici bir perspektif sunarak, "Gelecek, üreticiler ve tüketicilerin enerjiyi birlikte ve daha verimli kullandığı bir döneme işaret ediyor. Yeşil hidrojen ise bu dönüşümde kritik bir rol oynuyor," dedi. Türkiye'deki ilk yeşil hidrojen tesisi ve yerli elektrolizör çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu projeler, ülkemizin yeşil hidrojen alanındaki kararlılığını ve atılımlarını gösteriyor," diye ekledi. ABB'nin bu dönüşümdeki rolüne değinen Barış Ünver, ABB Ability™ Energy Management – OPTIMAX for Green Hydrogen ile enerji yönetimi ve optimizasyon çözümleri sunduklarını belirterek, "OPTIMAX, enerji akışlarını optimize etmek ve en verimli şekilde yönetmek için gelişmiş analitik araçlar ve gerçek zamanlı izleme imkanı sunarak, yeşil hidrojen üretiminde maksimum verimlilik sağlıyor. Bu sayede süreci hızlandırarak, yeşil hidrojenin sanayi ve enerji sektörle-rinde daha yaygın kullanılmasını teşvik ediyoruz," dedi.

ABB Enerji Endüstrileri Başkanı Per Erik Holsten ise “Yeşil hidrojen, düşük karbonlu bir enerji geleceğine geçişte önemli bir rol oynamaktadır” dedi.