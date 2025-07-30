ABD ekonomisi 2. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte gösterdiği güçlü performansla beklentileri geride bırakırken, enflasyon verileri de piyasalar için olumlu sinyaller verdi.

ABD ekonomisi, ikinci çeyrekte gösterdiği güçlü performansla beklentileri geride bırakırken, enflasyon verileri de piyasalar için olumlu sinyaller verdi. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve fiyat endekslerinde dikkat çekici gelişmeler yaşandı.

GSYİH Beklentilerin Üzerinde Büyüdü

ABD ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda %3.0 oranında büyüyerek beklentileri aştı. Bir önceki çeyrekteki %-0.5'lik daralmanın ardından gelen bu güçlü büyüme, ekonominin toparlanma eğilimini hızlandırdığını gösterdi. Dow Jones anketine katılan ekonomistlerin beklentisi %2.4'lük bir büyüme yönündeydi.

Enflasyon Verileri Pozitif Sinyaller Verdi

Piyasaların ve Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergelerinden Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ikinci çeyrekte %2.1 olarak gerçekleşti. Bu oran, %2.9'luk beklentinin ve bir önceki çeyrekteki %3.7'lik seviyenin oldukça altında kaldı. Deflatör endeksi de beklentilerin altında, %2.0 olarak kaydedildi (Beklenti: %2.3, Önceki: %3.8).

Çekirdek PCE'de Yavaşlama

Enflasyonun daha kalıcı eğilimlerini gösteren çekirdek PCE fiyat endeksi ise ikinci çeyrekte %2.5 olarak açıklandı. Bu, %2.3'lük beklentinin hafif üzerinde olsa da, bir önceki çeyrekteki %3.5'lik orana göre önemli bir yavaşlama kaydetti.

Kişisel Tüketim Harcamaları ve Satış Endeksi Arttı

İkinci çeyrekte kişisel tüketim harcamaları %1.4 artış gösterdi (Önceki: %0.5). GSYİH satışlar endeksi ise bir önceki çeyrekteki %-3.1'lik düşüşün ardından %6.3'lük güçlü bir artışla dikkat çekti.

Bu veriler, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını ve enflasyon baskılarının beklentilerin altında kalarak rahatlama işaretleri verdiğini gösteriyor. Bu durum, Fed'in para politikası kararları üzerinde etkili olabilecek önemli gelişmeler olarak yorumlanıyor.

Açıklanan verilerin ardından tahvil getirileri yükselişe geçerken, ABD doları endeksi de önemli bir sıçrama kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, verilerin etkisiyle 2.6 baz puan artışla %4.354 seviyesine çıktı.

ABD doları endeksi (DXY) ise ABD verilerinin ardından son 5 haftanın yeni en yüksek seviyesini gördü. Endeks, en son %0.25 artışla 99.174 seviyesinden işlem gördü.