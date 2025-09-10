ABD Enerji Bakanlığı petrol fiyatı beklentisini açıkladı

ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 yılı için Brent ham petrolün ortalama fiyatına ilişkin beklentisini varil başına 67.22 dolardan, %0.86 artışla 67.8 dolara yükseltti.

Aynı zamanda EIA, sekiz OPEC+ ülkesinin üretimi artırması nedeniyle küresel rezervlerin büyümesi sonucunda Brent ham petrol vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatının Ağustos ayındaki 68 dolardan, bu yılın dördüncü çeyreğinde 59 dolara düşeceğini öngörüyor. Enerji Bakanlığı'na göre, 2026'da Brent fiyatı ortalama 1 dolar olacak.

ABD Enerji Bakanlığı uzmanları, 2026'nın başlarındaki düşük petrol fiyatlarının, hem OPEC+ ülkelerinden hem de diğer bir dizi üreticiden gelen arzda bir azalmaya yol açmasını bekliyor.