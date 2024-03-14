ABD Hazine Bakanı'nın 'enflasyon' pişmanlığı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 2021’de yaptığı ‘enflasyonun geçici olduğu’ açıklamasından dolayı pişman olduğunu söyledi.

14.03.2024 09:23:180
Paylaş Tweet Paylaş
ABD Hazine Bakanı'nın 'enflasyon' pişmanlığı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu söyledi. Yellen, enflasyondaki düşüşün "pürüzsüz" olmayabileceğini belirterek "Bunun aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyorum ancak eğilim açıkça olumlu. Çoğu tahminci de enflasyonun zamanla düşmesini bekliyor” şeklinde konuştu. Yellen ayrıca enflasyona Ocak ve Şubat aylarında en büyük katkıyı yapan kiraların da gelecek aylarda düşeceğini öngördü.

ABD’de enflasyon 2022’de gördüğü yüzde 9,1’lik zirveden düşse de hala Fed’in hedefinin üzerinde seyrediyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, TÜFE şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Yellen, 2021 yılında enflasyonun, tedarik zorlukları ve pandemiden kaynaklanan diğer faktörlerin etkilerinin azalması ile birlikte gevşeyeceğini ve yükselişin ‘geçici’ olduğunu belirtmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Süreyi kısaltan ayrışıyor

Süreyi kısaltan ayrışıyor

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

“Sektör çeşitliliğiyle dönüşüyoruz”

Ezber bozan gelişmeler

Ezber bozan gelişmeler

Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Kayıp ne kadar?

Kayıp ne kadar?

Reel büyüme beklemiyoruz

Reel büyüme beklemiyoruz

Yorum Yaz