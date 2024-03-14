ABD Hazine Bakanı'nın 'enflasyon' pişmanlığı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen 2021’de yaptığı ‘enflasyonun geçici olduğu’ açıklamasından dolayı pişman olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 2021'de enflasyonunun "geçici" olduğunu söylediği için pişmanlık duyduğunu söyledi. Yellen, enflasyondaki düşüşün "pürüzsüz" olmayabileceğini belirterek "Bunun aydan aya düzgün bir yol olmasını beklemiyorum ancak eğilim açıkça olumlu. Çoğu tahminci de enflasyonun zamanla düşmesini bekliyor” şeklinde konuştu. Yellen ayrıca enflasyona Ocak ve Şubat aylarında en büyük katkıyı yapan kiraların da gelecek aylarda düşeceğini öngördü.

ABD’de enflasyon 2022’de gördüğü yüzde 9,1’lik zirveden düşse de hala Fed’in hedefinin üzerinde seyrediyor. ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, TÜFE şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Yellen, 2021 yılında enflasyonun, tedarik zorlukları ve pandemiden kaynaklanan diğer faktörlerin etkilerinin azalması ile birlikte gevşeyeceğini ve yükselişin ‘geçici’ olduğunu belirtmişti.