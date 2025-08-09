ABD kiloluk altın külçelere vergi koydu.

Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi.

ABD yönetimi, altın piyasasında önemli bir etki neden olacak yeni bir karar alarak bir kiloluk altın külçelerine gümrük vergisi getirdi. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre, söz konusu düzenleme ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından gönderilen 31 Temmuz tarihli resmi bir mektuba dayanıyor.

ABD makamları, bir kilogramlık yani yaklaşık 32.15 ons (yaklaşık 100 ons) ağırlığındaki altın külçelerinin, mevcut gümrük tarifeleri kapsamında yeni bir sınıflandırmaya tabi tutulması gerektiğini belirtti. Bu değişiklikle birlikte, külçe altın artık düşük vergili değil, yüksek seviyeli ithalat vergisine tabi kalemler arasında yer alacak.

İSVİÇRE’YE DARBE VURABİLİR

Bu kararın, küresel altın rafinajının merkezi konumundaki İsviçre üzerinde ciddi ekonomik etkiler oluşturabileceği ifade ediliyor. İsviçre, özellikle yatırım amaçlı üretilen ve ihraç edilen büyük boyutlu külçe altınların en önemli üreticisi ve ihracatçısı konumunda.

Yeni uygulama, bu ülkenin ABD’ye gerçekleştirdiği altın ihracatını zorlaştırabilirken, aynı zamanda Amerikan yatırımcılar için de altın teminini daha maliyetli hale getirebilir. Öte yandan, bu gelişmenin spot altın fiyatları ve külçe altın yatırımlarını da dolaylı olarak etkilemesi bekleniyor.

VERGİ YÜKÜ YATIRIMCIYI DÜŞÜNDÜRECEK

Amerika’da altın yatırımına yönelen bireysel ve kurumsal yatırımcıların, yeni vergi oranları karşısında farklı yatırım alternatiflerine yönelme ihtimali bulunuyor. Altın alım-satımında maliyet artışı, piyasada kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir.

Uzmanlar, bu adımın sadece ticareti değil, merkez bankalarının ve büyük fonların stratejilerini de etkileyebileceğine dikkat çekiyor.