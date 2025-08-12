ABD'de kritik enflasyon verileri açıklandı

ABD ekonomisinin kritik enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, piyasaların yakından takip ettiği enflasyonun seyrini ortaya koydu. Açıklanan rakamlar, özellikle çekirdek TÜFE tarafında beklentilerin üzerinde bir artışa işaret etti.

TÜFE Yıllık Bazda Sabit Kaldı

ABD'de Temmuz ayı TÜFE'si yıllık bazda %2,7 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki ayın verisiyle aynı seviyede kalırken, piyasa beklentisi olan %2,8'in ise altında kaldı.

Çekirdek TÜFE'de Yükseliş Devam Ediyor

Ekonomistler ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından daha yakından izlenen çekirdek TÜFE'de ise durum farklı. Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek TÜFE, Temmuz'da yıllık bazda %3,1 artış gösterdi. Bu rakam, %3,0 olan piyasa beklentisini aşarken, bir önceki aydaki %2,9'luk artışın da üzerinde bir hızlanmaya işaret etti. Aylık çekirdek TÜFE artışı ise %0,3'lük beklentiye paralel olarak gerçekleşti.

Reel Kazançlarda Artış

Enflasyon verileriyle eş zamanlı olarak açıklanan diğer veriler de ekonomik aktiviteye dair önemli ipuçları verdi. Temmuz ayında haftalık reel kazançlar aylık bazda %0,4 artış gösterdi. Bu veri, bir önceki ay kaydedilen %0,4'lük düşüşün ardından toparlanmaya işaret ediyor.

Verilerin ardından piyasalara bakıldığında ise; ABD endeks vadeli işlemleri yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi enflasyon verisinin ardından %1.5 düşüşle %4.258 seviyesine geriledi.

Dolar endeksi ABD verilerinin ardından düştü, en son %0.08 düşüşle 98.38.

ABD kısa vadeli faiz vadelileri enflasyon verisinin ardından geriledi, işlemciler Fed'den Eylül ve Aralık'ta faiz indirim beklentisini korudu.