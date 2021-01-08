ABD'de tarım dışı istihdam geriledi

Salgının olumsuz etkilerini hissetmeye devam eden ABD'de tarım dışı istihdam Aralık ayında 140 bin geriledi.

Verilere göre ülkede işsizlik Aralık ayında yüzde 6,7 oldu. Ekonomistlerin beklentisi bu rakamın yüzde 6,8 olarak kaydedilmesi yönündeydi.

Ülkede Aralık ayında ortalama saatlik kazançlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak yüzde 4,5'lik beklentiyi aştı. Aylık bazda ortalama saatlik kazançlarda artış ise yüzde 0,8 oldu.

Ülkede Aralık ayına ilişkin ADP özel istihdam verisi Nisan'dan bu beri ilk kez düşüş kaydetmişti.

ADP verisine göre Aralık ayında özel istihdam kısıtlamaların etkisiyle 123 bin azaldı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini istihdamın 75 bin artmasıydı. Hizmet sektöründe istihdam 105 bin kişi azaldı. Orta ölçekli firmalarda istihdam kaybı 13 bin oldu.