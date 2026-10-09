İletişim Başkanlığından Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantıda olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmış, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon Türk lirasına kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirilmiştir. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alınmıştır. Fon Koordinasyon Kurulu, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir."