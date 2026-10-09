Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 12.264,61 puandan başladı.

9.10.2026 10:04:450
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Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kazanarak 12.213,58 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 51,02 puan ve yüzde 0,42 artışla 12.264,61 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 5,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor.

Öte yandan İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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