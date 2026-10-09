Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (9 Ekim 2026)

Dün günü 12.213,58 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 51,02 puan ve yüzde 0,42 artışla 12.264,61 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,81 puan ve yüzde 0,33 artışla 12.254,39 puana yükseldi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.222,66, en yüksek 12.331,53 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,27 ve sanayi endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,27 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken 19'u düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ile Akbank oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 190 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1220, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 158,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3430 liradan, avro 55,3590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 artışla 4 bin 190 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 azalışla 102,9 dolardan işlem görüyor.