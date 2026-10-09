Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Ekim 2026)

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,70 üzerinde 6 bin 546 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 193 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,3420 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,2630'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3420 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3900'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,3040'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102 seviyesinde bulunuyor.