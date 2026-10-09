Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Ekim 2026)

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 650 liradan işlem görüyor.

9.10.2026 09:53:590
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Ekim 2026)

Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,70 üzerinde 6 bin 546 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 6 bin 650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 193 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,3420 seviyesinde bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,2630'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,3420 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3900'dan, sterlin/TL yatay seyirle 65,3040'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 102 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (9 Ekim 2026)

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (9 Ekim 2026)

Türkiye'nin domates ihracatı 9 ayda 304 milyon 171 bin dolara ulaştı

Türkiye'nin domates ihracatı 9 ayda 304 milyon 171 bin dolara ulaştı

ECB tutanaklarında "enerji fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon risklerine karşı ihtiyat" vurgusu

ECB tutanaklarında "enerji fiyatlarındaki oynaklık ve enflasyon risklerine karşı ihtiyat" vurgusu

Yorum Yaz