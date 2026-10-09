El Gouna’nın rotasında Türkiye var

Kızıldeniz kıyılarından İsviçre Alpleri’ne uzanan 6 destinasyonda 33 tesisi yöneten Orascom Hotels Management, büyüme stratejisinin merkezine Mısır’ı ve grubun 36 yıl önce temellerini attığı El Gouna’yı yerleştiriyor. 37 milyon metrekarelik alana yayılan, yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı El Gouna, otelleri, marinaları, gastronomi, spor ve eğlence alanlarıyla grubun entegre destinasyon modelinin en büyük örneğini oluşturuyor.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]



Grup, El Gouna’da mevcut otellerini yenilerken yeni yatırımlar ve üst segment markalarla portföyünü genişletmeye hazırlanıyor. Büyüme planlarında Türkiye de önemli bir yere sahip. 2025’te Mısır’a giden Türk turist sayısının yüzde 43 artması, grubun bu pazara yönelik beklentilerini yükseltiyor. Orascom Hotels Management Managing Director’ı Ashraf El Siessy ile El Gouna’nın büyüme planlarını, Türkiye pazarındaki fırsatları ve lüks turizmde değişen beklentileri konuştuk:

Orascom’un konaklama ve otelcilik sektöründeki ölçeği, portföyü ve uluslararası konumu hakkında bilgi verir misiniz?

Orascom Hospitality, dünyanın en büyük destinasyon geliştiricilerinden birinin konaklama ve ağırlama gücünü temsil ediyor. Biz bulundukları destinasyonlara kimlik kazandıran yenilikçi konaklama konseptleri tasarlıyor, geliştiriyor ve yönetiyoruz. Kızıldeniz kıyılarından İsviçre Alpleri’ne uzanan 6 farklı destinasyonda ve 33 tesiste, konaklama yaşam döngüsünün tüm süreçlerini uçtan uca yürütüyoruz. Bu yapıda Mısır ise 36 yıl önce tüm bu yolculuğun başladığı yer ve bugün de şirketimizin kalbi konumunda. 37 milyon metrekarelik devasa bir alana yayılan en büyük destinasyonumuz El Gouna’ya ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda büyüme stratejimizin ana odak noktasını oluşturuyor.

Son dönemde otel portföyü nasıl bir gelişim gösterdi? Bugün markalar, konseptler ve misafir deneyimleri açısından neye odaklanıyorsunuz?

Kendi markalarımızdan uluslararası zincirlere kadar uzanan otel portföyümüz lüks, yaşam tarzı, üst segment, golf, seçkin hizmet ile deniz-güneş konseptlerini bir arada sunarak kentsel çeşitlilik oluşturuyor. Bir yandan yeni projeler geliştirirken diğer yandan köklü tesislerimizi yenilemeye büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Steigenberger’de kapsamlı bir yenileme gerçekleştirdik; Casa Cook’un kapasitesini artırarak bir renovasyon çalışması yürüttük. Sheraton’da ise üç yıla yayılan büyük bir dönüşüm sürecini tamamlamak üzereyiz. Mevcut tesislerimizi dönüştürürken yeni otel yatırımlarımızla portföyümüzü zenginleştirmeyi sürdürüyoruz. El Gouna için projelerimizin tamamı üst segment olarak planlıyoruz.

Orascom’un modeli otelleri, gayrimenkulü, marinaları, gastronomiyi, sporu, eğlenceyi ve yerleşik yaşamı tek bir destinasyonda bir araya getiriyor. Bu entegre model rekabetçiliğe nasıl katkı sunuyor?

Bizim açımızdan entegre model yalnızca varlıklardan veya destinasyonun yönetim biçiminden ibaret değil. İşin özünde insan faktörü yer alıyor, taklit edilmesi imkansız olan temel unsur tam olarak bu. El Gouna, baştan beri yaşayan bir şehir olarak kurgulandı. 36 yıl boyunca burada ikamet eden, çalışan, zaman geçiren bireylerle organik biçimde büyüdü. Günümüzde farklı milliyetlerden, kökenlerden, toplumun her kesiminden yaklaşık 25 bin kişi burayı kendi evi kabul ediyor. Burada seyirci kalmayı dışlayan, doğrudan katılımı esas alan bir kültür hakim. Spor, wellness, gastronomi yahut farklı ilgi alanları vasıtasıyla insanları yeni deneyimlere yönlendiriyor, yeni beceriler kazanmaya, tutkular geliştirmeye teşvik ediyoruz. Oluşturduğumuz bu dinamizm, aynı zamanda El Gouna’yı sosyal ve girişimci bir kuluçka merkezine dönüştürdü. Burada doğan restoranlar, yaşam tarzı konseptleri ve yenilikçi işletmeler zamanla Kahire’de ve hatta uluslararası pazarlara taşınarak büyümeye devam etti.

Günümüzün lüks gezgini ne istiyor? Misafirler neye daha fazla zaman ve para harcıyor, El Gouna bu değişime nasıl yanıt veriyor?

Geçtiğimiz eylül ayında Hamburg’da düzenlediğimiz bir panelde El Gouna Otelleri, Casa Collective, Duotone, Air Cairo yöneticilerinin katılımıyla “Günümüzde Bir Destinasyonu Ayrıcalıklı Kılan Nedir? – Güneş ve Denizin Ötesi” başlığını masaya yatırdık. Panelden çıkan en kritik çıkarım şu oldu: Lüks segmentteki gezginler artık kendilerini odada tutan tesisler yerine, onları dışarı çıkmaya yönlendiren, keşif duygusunu tetikleyen destinasyonları tercih ediyor. Biz de burayı oteller kümesi şeklinde değil yaşayan bir şehir kurgusuyla tasarladık. Tesislerimiz kentin farklı noktalarına yayılmış durumda. Her birinin özgün kimliği, karakteri, vadettikleri farklı kitlelere hitap ediyor. Misafirlerimiz kapıdan dışarı adım attıklarında zengin bir dünya ile karşılaşıyor, gurme gastronomiden wellness seçeneklerine, su sporlarından golfe, müzikten gece hayatına, marinadan kentsel sosyalleşme imkanlarına kadar geniş bir yelpazeye doğrudan erişim sağlıyor. El Gouna açısından lüksün gelişimi tesis sınırları içine yeni alanlar eklemek anlamına gelmiyor. Asıl amacımız, bütün bir şehri keşfetmek, deneyimlemek, lokasyonla bağ kurmak adına yeni sebepler üretmek.

Türkiye de hedef büyüttüğünüz ana pazarlardan biri. Türk seyahat severlerde nasıl bir potansiyel görüyorsunuz?

Mısır, Türk seyahat severler nezdinde halihazırda yüksek popülariteye sahip. 2024 yılında yaklaşık 230 bin Türk ziyaretçi Mısır’ı ziyaret etti. 2025’te ise Türkiye’den gelen turist sayısı yüzde 43 oranında bir artış gösterdi. Mısır Turizm Bakanlığı bu ivmenin sürat kesmeden devam edeceğini öngörüyor. Dolayısıyla sıfırdan bir talep yaratma peşinde değiliz, var olan güçlü talebi El Gouna’nın sunduğu ayrıcalıklı dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz. Hurgada’ya yönelik mevcut doğrudan uçuş hatları, stratejimizi üzerine inşa edeceğimiz son derece sağlam bir zemin sunuyor. Türk gezginlere Mısır’da alışılagelmişin dışında bir konsept vaat ediyoruz: Kızıldeniz’in doğal güzelliklerini, kentsel yaşam tarzı ve zengin destinasyon deneyimiyle harmanlayan özel bir yaklaşım. El Gouna’nın, geleneksel deniz-kum-güneş tatilinin ötesini arayan nitelikli turist profilinde son derece güçlü karşılık bulacağı kanaatindeyiz.

Türkiye pazarında kayda değer bir büyüme ivmesi yakalamak adına uçuş ağları, stratejik ortaklıklar ve marka farkındalığı boyutunda hangi adımların atılması gerekiyor?

Ulaşım ağları, bu süreçteki en temel kolaylaştırıcı unsur, bu noktada elimizde son derece sağlam bir zemin bulunuyor. Pegasus ile AJet gibi güçlü taşıyıcılar vasıtasıyla Türkiye ile Hurgada arasında hali hazırda düzenli seferler gerçekleştiriliyor. Türk Hava Yolları’nın da Hurgada uçuşlarına en kısa sürede yeniden başlamasını temenni ediyoruz. Mısır resmi turizm otoritelerinin de Türkiye hattındaki hava ulaşımını güçlendirmeye dönük kararlı bir tutumu söz konusu. Bu doğrultuda havayolları, tur operatörleriyle kapsamlı iş birlikleri yürütülüyor.

El Gouna ve Orascom’un Mısır’daki konaklama sektörü için sırada ne var? Önümüzdeki birkaç yıl içinde büyüme tarafında en büyük fırsatları nerede görüyorsunuz?

Büyüme stratejimizi üç temel alan üzerine kurguladık, bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlk adımda otel portföyünü güçlendirmeyi, çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Yeni otel yatırımları yapmayı, mevcut tesisleri düzenli olarak yenilemeyi, portföye yeni markalar kazandırmayı amaçlıyoruz. Farklı ilgi alanlarına, özel gezgin segmentlerine hitap eden yeni konseptler geliştiriyoruz. İkinci stratejik önceliğimiz ulaşım ağını büyütmek. El Gouna’yı çok daha erişilebilir kılmak, yeni pazarlara açılmak amacıyla havayolu şirketleri, seyahat acenteleri ile güçlü ortaklıklar kuruyoruz. Üçüncü başlık ise otel sınırlarını aşan misafir yolculuğunu kusursuz hale getirmek. Teknolojik yatırımlarla dijital süreçleri geliştirirken bünyemizde özel bir destinasyon yönetim şirketi ile konsiyerj modeli kurmayı inceliyoruz.



LÜKS TURİZMİN KAZANANLARI KİM OLACAK?

KENTLE KURULAN BAĞ

Yeni nesil lüks, yıldızlı otel standartlarının ötesine geçerek özgürlük, özgünlük ve entegre yaşam kültürü üzerinden şekilleniyor. Eskiden izolasyon ve tesis içi konfor ön plandayken bugün turistin aradığı temel unsur kentsel dokuyla kurduğu organik bağ.

DİNAMİK EKOSİSTEMLER

Artık sadece kapalı kapılar arkasında hizmet vermek yetmiyor. Başarılı destinasyonlar, gastronomi, spor, wellness ve sanatı günlük hayatın doğal bir parçası haline getiren, dinamik kentsel ekosistemler sunmak zorunda. Ziyaretçi pasif bir ziyaretçi olmaktan çıkıp, o şehrin sosyal enerjisine katılan bir aktör haline gelmek istiyor.

YAŞAM MERKEZLERİ

El Gouna’da 36 yıldır uyguladığımız bu model, lüksün geleceğine dair net bir harita çiziyor: Otel odasının sınırlarını ortadan kaldırmak, ulaşımı ve erişimi dijital imkanlarla pürüzsüzleştirmek, misafire kendi ritminde yaşayabileceği eksiksiz bir şehir sunmak. Geleceğin kazananları, bir tatil rotasından öte, arkasında tutku ve topluluk bırakan gerçek yaşam merkezleri olacak.