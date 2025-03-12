AB'den ABD tarifelerine 26 milyar euroluk misilleme

AB Komisyonu, ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı "hızlı ve orantılı" karşı önlemler başlatıldığını duyurdu.

12.03.2025 11:20:320
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AB'den ABD tarifelerine 26 milyar euroluk misilleme

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ek tarifelere başlamasının ardından 26 milyar euroluk karşı önlem uygulanacağını bildirdi.

AB Komisyonu, ABD'nin yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin haksız bulunduğunu, buna karşı "hızlı ve orantılı" karşı önlemler başlatıldığını duyurdu. ABD'nin gümrük vergileri kararının, transatlantik ticareti aksatacağı, işletmelere ve tüketicilere zarar vereceği ve daha yüksek fiyatlara yol açacağı belirtildi.

AB Komisyonu'nun yeni tarifelere dikkatli biçimde ayarlanmış iki aşamalı yanıt vereceği bildirilen açıklamada, ilk aşamanın daha önce hazırlanan ve askıda tutulan karşı önlemlerin devreye alınması olduğuna dikkat çekilirken, ekonomik zarara yanıt olarak 8 milyar euro değerinde bir dizi ABD ürününün hedef alınarak 1 Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edildi. İkinci aşamanın, 18 milyar eurodan fazla AB ihracatını etkileyen ABD tariflerine karşılık gelecek yeni tedbirleri içereceği ve 13 Nisan'da yürürlüğe gireceği kaydedildi. 

Karşı önlemlerin, ABD tarifelerinin ekonomik kapsamına denk gelen 26 milyar euro değerindeki ABD ürününe yönelik olacağı belirtilen açıklamada, AB'nin bir çözüm müzakere etmeye hazır olduğu ve sorunun çözülmesi halinde önlemlerden geri adım atılacağının da altı çizildi.

ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25'lik tarifeleri 12 Mart (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi.

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