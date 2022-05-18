ABD'li perakende devi Walmart'ta maliyet zararı

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, artan maliyetlerin etkisiyle yılın ilk çeyreğinde net karının yüzde 25 azaldığını bildirdi.

18.05.2022 09:45:000
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ABD'li perakende devi Walmart'ta maliyet zararı

Walmart, 2022'nin ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Bilançosunda 30 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemi ilk çeyrek olarak kabul eden Walmart'ın finansal sonuçlarına göre, şirketin net karı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 azalışla 2,1 milyar dolara geriledi. Walmart 2021'in ilk çeyreğinde 2,8 milyar dolarlık net kar açıklamıştı. Şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 141,6 milyar dolara yükseldi. Walmart'ın geliri geçen yılın ilk çeyreğinde 138,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Enflasyon, işletme maliyetleri üzerinde beklenenden daha fazla baskı yarattı

Walmart, daha önce bu yıl yaklaşık yüzde 3 artmasını öngördüğü karının, yüzde 1 azalacağı tahmininde bulundu. Walmart Üst Yöneticisi Dough McMillion, yazılı açıklamasında, şirketin finansal sonuçlarının olağandışı ortamı yansıttığını belirtti.

McMillion, "ABD'de enflasyon seviyesi, özellikle gıda ve yakıtta, marj ve işletme maliyetleri üzerinde beklediğimizden daha fazla baskı yarattı." değerlendirmesinde bulundu. Beklenenden kötü gelen ilk çeyrek bilançosunun ardından Walmart'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 9'a yakın değer kaybetti.

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