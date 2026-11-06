Ülker Bisküvi'den 2026'nın 9 ayında 95,7 milyar lira ciro

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi, 2026'nın ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, şirket, yılın 9 ayını 95,7 milyar lira ciro ile tamamladı.

- Ülker ödüllere layık görüldü

Öte yandan Ülker, Happy Place to Work 2026 kapsamında yüksek başarı diliminde yer alarak, üst üste 5. kez "Excellent Place to Work" ödülüne layık görüldü.

Şirket ayrıca Türkiye Araştırmacılar Derneğinin (TÜAD) düzenlediği, yılın başarılı pazarlama ve kamuoyu araştırmalarının değerlendirildiği Baykuş Ödülleri'nde 3, pazarlama dünyasının ödüllerinden Effie Türkiye'de ise 4 ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, Türkiye'de 9, Suudi Arabistan'da 2, Mısır'da ve Kazakistan'da 1'er olmak üzere toplam 13 üretim tesisleri bulunduğunu belirtti.

Kölükfakı, Türkiye'deki güçlü üretim altyapısıyla iç pazara hizmet verirken, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde, yılın 9 ayını 95,7 milyar lira ciroyla tamamladık. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, güçlü operasyonel yapımız ve çevik yönetim anlayışımızla süreçleri etkin şekilde yönetiyoruz. Farklı coğrafyalardaki faaliyetlerimiz dayanıklılığımızı artırıyor, dengeli ve sürdürülebilir büyümemizi destekliyor. Bölgesel gücümüzü korurken, değişen tüketici ihtiyaçlarına da hızla uyum sağlıyoruz."

- "Bütünsel iyilikte Go Ahead markamızı büyütüyoruz"





Kölükfakı, güçlü markaları, yaygın dağıtım ağları ve yenilikçi ürünleriyle tüketicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verdiklerini aktardı.

AR-GE merkezleri ve teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin sevilen markalarından oluşan ürün portföylerini ve operasyonlarını geliştirdiklerini aktaran Kölükfakı, şu ifadeleri kullandı:

"9 ay boyunca yeni ürünleri tüketicilerimizle buluşturduk. Bunlar arasında çikolatada Albeni Mozaik, Ülker Çikolata yüzde 90 Bitter, Marakeş Lezzeti, Dubaİstanbul Duo, Caramio Cup, bisküvi ve kekte Hanımeller Limon Soslu Kurabiye, Ülker Çizi Big Bang ailesi, Dankek Yaş Pasta çeşitlerini sayabilirim. Bütünsel iyilikte Go Ahead markamızı büyütüyoruz. Kuruyemiş ve meyve barların ardından Go Ahead Yer Fıstıklı ve Taco Aromalı protein cipsi lansmanını yaptık. Son olarak da Go Ahead Granola Bar ve High Protein çeşitleri raflarda yerini aldı. 82 yıllık deneyimimizi çeviklik ve yenilikçilikle birleştirerek, geleceğe hazırlanıyoruz."

İsrafsız şirket kültürü ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Kölükfakı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buğdayda Onarıcı Tarım' projemizle toprak sağlığını iyileştirmeyi, biyoçeşitliliği desteklemeyi ve su kaynaklarını koruyarak gıdanın geleceğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Projemiz, SKD Türkiye'nin düzenlediği COP31 Sürdürülebilir Dönüşüm Ödülleri'nde Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Onarıcı Tarım projemizin toplumsal ayağında ise su bilincini artırmak amacıyla Kırıkkale'deki pilot okullarda 'Yağmurdan Hasada' etkinliğini hayata geçirdik. Çocuklar yağmur suyunun depolanmasını ve kurulan bostanlarda damla sulama yönteminin kullanılmasını uygulamalı olarak gözlemledi."