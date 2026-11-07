Anadolu Grubu, 2026’nın ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun satış gelirleri yılın ilk dokuz ayında konsolide bazda yıllık %3,4 artışla ﻿695,4 milyar TL, FAVÖK’ü ise %0,3 artışla 70,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Grubun söz konusu dönemdeki ana ortaklık net kârı, tek seferlik etkiler hariç tutulduğunda %16,4artışla 5,8 milyar TL’ye ulaştı. TMS 29'un etkisi hariç tutulduğunda ise ﻿FAVÖK %30,9 artarken konsolide satış gelirleri yıllık %35,8 artışla 659,3 milyar TL oldu.

Grubun başlıca operasyonları olan Meşrubat ve Perakende satış gelirleri 2026’nın dokuz ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla %5,4 ve %4,1 arttı, Bira segmenti satış gelirleri ise %6,2 daraldı. Tarım, Enerji ve Sanayi satış gelirleri %4,4 artarken, Otomotiv segmentinin satış gelirleri ise %2,5 daraldı.

“Belirsizliklere rağmen sağlam finansal sonuçlar elde ettik”

﻿Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, yılın dokuz ayına ilişkin değerlendirmesinde, “Zorlu makroekonomik ortama rağmen, yılın dokuz ayında sağlam finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik” ifadelerini kullandı. Burak Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Bölgemizde devam eden jeopolitik gerginlikler, yılın başındaki öngörülerimize kıyasla makroekonomik koşulları önemli ölçüde değiştirirken, Türkiye’de tüketim dinamiklerinde belirginleşen zayıflık 2026 yılının dokuz ayında faaliyet ortamımızı şekillendiren en önemli faktörler oldu. Dengeli ve çeşitlendirilmiş portföyümüz, zorlu faaliyet ortamında dayanıklılığımızı desteklemeye devam etti. Operasyonel çevikliğimiz ve güçlü icra kabiliyetimiz değişen koşullara hızlı ve doğru şekilde karşılık vermemizi sağladı. Yılın dokuz ayında gelirlerimizi %3,4 artırarak büyüme ivmemizi koruduk. Bu dönemde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla hafif artışla 70,6 milyar TL FAVÖK elde ettik.”

“Müşterilerimiz ve tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkiyi sürdürdük”

Orta Asya operasyonlarının, finansal sonuçları olumlu etkilediğini belirten Burak Başarır, “Ayrıca, Pakistan’daki meşrubat operasyonlarımız ikinci çeyrekten itibaren önemli ivme kazandı. Türkiye’de Perakende segmenti gelir büyümesini sürdürürken, Meşrubat ve Bira segmentlerinde satın alım gücündeki baskı talep üzerinde etkili oldu. Bu dönemde satın alınabilirlik ve kârlılık arasında denge kurarak müşterilerimiz ve tüketicilerimizle kurduğumuz güçlü ilişkiyi sürdürdük. Operasyonel disiplinimiz ve tüketiciyi odağına alan yaklaşımımız, finansal ve operasyonel performansımıza olumlu katkı sağlamaya devam etti” dedi.

“Bilançomuzu daha da güçlendirdik”

Burak Başarır, Grubun finansal yönetim anlayışının temelinde yer alan ihtiyatlı bilanço yönetimi, güçlü serbest nakit akışı yaratımı, etkin maliyet kontrolü ve proaktif risk yönetiminin, özellikle zorlu koşullarda faaliyetlerin başarılı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağladığını vurguladı. Başarır, “Bu yaklaşım sayesinde, işlerimize ve uzun vadeli büyümeye yönelik yatırımlarımızı sürdürürken konsolide net borç/FAVÖK oranımızı 2025 yılının üçüncü çeyreğinin sonundaki 1,1 kat seviyesinden 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 1,0 kat seviyesine indirerek bilançomuzu daha da güçlendirdik” diye konuştu.

“Meşrubatta uluslararası operasyonlar büyümeyi destekledi”

﻿Burak Başarır, Meşrubat grubunda uluslararası operasyonların büyümeyi destekleyen ana unsur olmayı sürdürdüğünü söyledi. Başarır, “Pakistan ve Özbekistan’da kaydedilen güçlü hacim performansı Türkiye’deki zayıf talebin etkisini fazlasıyla telafi etti. Satın alınabilirliği odağına alan yaklaşımımız, ticari stratejimizin merkezinde yer almaya devam etti. Kârlılık performansımız yıl boyunca paylaştığımız beklentilerle uyumlu seyretti. Dokuz ayın tamamında konsolide finansallarda güçlü bir kârlılık elde ettik” dedi. Burak Başarır, Bira grubunun faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye bira operasyonları, zayıf tüketici talebi ve artan fiyat hassasiyeti nedeniyle hem hacim hem kârlılık anlamında baskı altında kaldı. Ayrıca, turizm faaliyetlerinin de geçtiğimiz senenin altında kalması olumsuz etkiye sebep oldu. Buna karşılık, Kazakistan başta olmak üzere uluslararası operasyonlarımız güçlü bir performans gösterdi.

“Perakendede çok kanallı yapımız gelir artışını destekledi”

Perakende operasyonlarının büyüme performansını koruduğunu belirten Burak Başarır sözlerine şöyle devam etti: “Çok kanallı yapımız ve devam eden mağaza açılışlarımız gelir artışını destekledi. Öte yandan, kısa süren turizm sezonu ve raf fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalması reel büyümeyi olumsuz etkileyen unsurlar oldu. Promosyon faaliyetleri, depo çalışanlarının Migros bordrosuna geçmesi, yemek dağıtım işinde yapılan fiyat yatırımları kârlılığı baskılarken bu etkiler verimliliği artıran teknoloji yatırımları ve maliyet disiplini ile bir miktar telafi edildi.”

“Otomotivde SamAuto büyüme ve karlılığa olumlu etki etti”

Burak Başarır, otomotivde; yüksek rekabet, ihracat hacimlerindeki yavaşlama, kurdaki değer kaybının enflasyonun gerisinde kalması ve vergi uygulamalarındaki değişikliklerin, sektör genelinde kârlılığa olumsuz etkisinin devam ettiğini dile getirdi. Başarır, Anadolu Isuzu’nun Samauto yatırımının hem inorganik büyüme hem de kârlılıkta segment finansallarına olumlu katkı sağladığını söyledi.

“Daha odaklı portföy yapısına ulaşacak, net nakit pozisyonuna geçeceğiz”

Burak Başarır, Grubun portföyü optimize etme ve varlıkları en verimli şekilde değerlendirme çalışmaları kapsamında, 2 Kasım 2026 tarihinde Togg sermayesinin %23’ünü temsil eden Anadolu Grubu’na ait payların, 184 milyon Euro bedelle satışına yönelik sözleşme imzalandığı bilgisini verdi. Başarır şöyle konuştu: “İşlemin kapanmasıyla birlikte daha odaklı bir portföy yapısına ulaşırken holding seviyesinde net nakit pozisyonuna geçeceğiz. Riskleri proaktif biçimde yönetme ve fırsatları disiplinli bir yaklaşımla değerlendirme kabiliyetimiz, uzun vadeli stratejimizin temelini oluşturuyor. Dayanıklı iş modelimiz ve güçlü finansal yapımızla Vizyon 2035 hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken, tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer üretmeyi sürdürüyoruz.”