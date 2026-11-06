SPK'dan TEFAS'ta alım satıma kapalı fonlara ilişkin açıklama var

SPK, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında bulunmayan ancak alım satıma kapalı olan fonlarının yeniden işleme açılabilmesi için ilgili şirketlerin Ziraat Bankası'na başvurması gerektiğini bildirdi.

SPK'den yapılan açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında işleme kapalı fonların yeniden açılmasına yönelik yanlış yönlendirmeler yapıldığının görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, kurulun 17 Eylül tarihli kararlarıyla A1 Capital, Bulls, Pardus, Atlas, Hedef, Pusula ve Tera portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu ve katılma payları TEFAS’ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı anımsatıldı.

30 Eylül'de A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerine öncelikli olarak başlanacağının duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu fonların tasfiye süreci tamamlandıktan sonra, ilgili portföy yönetim şirketlerinin tasfiye kapsamında olmayıp TEFAS’ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapanmış olan fonlarının tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlü olarak eşzamanlı işleme açılabileceği, işleme açılma tarihinin ve fon katılma payı alım/satım esaslarının fon portföy yapıları, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirleneceği ilan edilmiştir. Bu çerçevede, ilgili fonların TEFAS'ta ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında işleme açılabilmesi için A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ tarafından Ziraat Bankası'na başvurulması ve söz konusu başvuruların Banka tarafından Kurulumuza iletilmesi gerekmektedir."