Hitit ilk dokuz ayda 35,5 milyon dolar ciro elde etti

Hitit (HTTBT), 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 35,5 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde 14,4 milyon dolar FAVÖK ve yüzde 41 FAVÖK marjı elde eden Hitit'in net karı ise 7,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gelirlerinin yüzde 81'ini döviz bazında elde eden ve toplam satışlarında SaaS gelirlerinin payı yüzde 72 olan Hitit, altı kıtada 51 ülkede 73 partnere hizmet veriyor. Şirketin teknolojileri üzerinden gerçekleşen yolcu hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarken, 30 Eylül 2026 itibarıyla net nakit pozisyonu 3,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

“Finansal Kaynaklarımızı Yatırım ve Verimlilik Odağında Yönetiyoruz”

Hitit Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu, şirketin finansal performansı ve yatırım stratejisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“2026 yılının ilk dokuz ayında satış gelirlerimizi yüzde 14 artırarak 35,5 milyon dolara ulaştırırken, 14,4 milyon dolar FAVÖK ve yüzde 41 FAVÖK marjı elde ettik. Net kârımızın 7,1 milyon dolar olarak gerçekleştiği bu dönemde, büyümemizi destekleyen yatırımlarımızı ve finansal kaynaklarımızı dengeli biçimde yönetmeye odaklandık. Gelirlerimizin yüzde 81’ini döviz bazında elde etmemiz, maliyetlerimizin ise büyük ölçüde Türk lirası bazlı olması, kur hareketlerine karşı doğal bir koruma sağlıyor. Toplam satışlarımızda yüzde 72 paya sahip olan SaaS gelirlerimiz de tekrarlayan gelir yapımızı destekleyerek finansal öngörülebilirliğimize katkıda bulunuyor. Bu dönemde teknoloji ve ürün geliştirme alanında, satış gelirlerimizin yüzde 45’ine karşılık gelen 16 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımları yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren harcamalar olarak değil, gelecekteki büyüme kapasitemizi ve rekabet gücümüzü destekleyen stratejik kaynak kullanımı olarak değerlendiriyoruz. Orta vadede ölçek ekonomisine ve operasyonel verimliliğimize katkı sağlamasını beklediğimiz bu yatırımları sürdürürken, 30 Eylül 2026 itibarıyla net nakit pozisyonumuz 3,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Önceliğimiz, operasyonel faaliyetlerimizden elde ettiğimiz nakit akışı, yatırımlarımız ve diğer nakit çıkışları arasındaki dengeyi gözeterek finansal esnekliğimizi sürdürmek. Şirketimizin yönetim vizyonu yalnızca dönemsel sonuçları yönetmek değil; teknolojiye yapılan yatırımları sürdürülebilir kârlılığa, güçlü nakit üretimine ve uzun vadeli paydaş değerine dönüştüren bir yapı oluşturmak. Bu doğrultuda, büyümenin hızı kadar niteliğini de önemsiyor; kaynak tahsisinde finansal disiplin ile yenilikçiliği birlikte gözetiyoruz. Hedefimiz, bugünün bilançosunu güçlü tutarken yarının büyüme fırsatlarına yatırım yapabilecek hareket alanını korumak. Hitit’in teknoloji vizyonunu destekleyen, belirsizliklere karşı dayanıklı ve fırsatlara karşı çevik bir finansal yapıyı bu yaklaşımın temel unsuru olarak görüyoruz.”

“Zorlu Sektör Koşullarına Rağmen Hitit’in Küresel İhracat Ağı Büyüyor”

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, şirketin küresel faaliyetleri ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

“Yüksek akaryakıt maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizliklerin etkileri havacılık sektöründe hissedilmeye devam ederken, 2026'nın ilk dokuz ayında güçlü performansımızı koruyarak başarılı bir dönem geçirdik. Özellikle Temmuz-Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrek döneminde, havacılık sektörünün içinde bulunduğu darboğazın ve havayollarının karşı karşıya kaldığı zorlu koşulların devam etmesine rağmen, yeni havayollarını müşteri portföyümüze katmayı başararak, ihracat yaptığımız pazarları büyüttük. Bunu mümkün kılan en önemli unsur ise müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak teknoloji yatırımlarımıza ve ürün geliştirme çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmemiz oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren havayollarının ihtiyaçları çeşitlenirken, teknoloji sağlayıcılarından beklentileri de değişiyor. Biz de mevcut partnerlerimizle iş birliklerimizi derinleştirmenin yanı sıra yeni pazarlardaki fırsatları değerlendiriyor, ürünlerimizi havacılığın dönüşen ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyoruz. Yolcu hizmetleri, operasyonel planlama, muhasebe ve kargo süreçlerini kapsayan 360 derece çözüm ailemiz Crane bünyesinde bu yıl birçok yeni işlevsellik geliştirdik. Bu yenilikler, yolcu memnuniyeti ve sadakatini artırırken havayollarına daha fazla operasyonel çeviklik, verimlilik ve kârlılık sağlıyor. Yapay zeka odaklı yol haritamız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerle havayollarını geleceğe hazırlıyoruz. Yıllardır teknolojimizle havayollarının dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ediyoruz. Bugün ise bu birikimi yapay zeka alanındaki çalışmalarımızla daha da ileri taşıyoruz. Dijital dönüşüm ve yapay zekanın bir araya gelmesiyle havayolları, operasyonel verimlilikten gelir optimizasyonuna, yolcu deneyiminden karar alma süreçlerine kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde edecek. Bu dönüşümün şekillenmesinde rol oynamak ve havacılık ile seyahat sektörünün geleceğine katkı sunmak bizim için büyük bir motivasyon kaynağı.”

Karaağaç, Crane ürün grubu dışındaki yeni ürünleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Özellikle havayolu perakendeciliği, ödeme sistemleri ve dağıtım teknolojileri öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer alıyor. Sektörün son yıllardaki en önemli teknoloji dönüşümlerinden biri olan havayolu perakendeciliğinde, Hitit Oxygen platformumuzla ilk yılımızda 10 milyondan fazla yolcuya hizmet verdik. Eylül ayında IATA'nın Cenevre'de düzenlediği Demo Day etkinliğinde teklif ve sipariş yönetimi ile ödeme mutabakatına yönelik teknoloji çalışmalarımızı sektör temsilcileriyle paylaşma fırsatı bulduk. Bunun yanında, havayolu ve seyahat ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olan ödeme teknolojileri alanında da Hitit Elektrum çözümümüzle önemli ilerleme kaydediyoruz. Ürün geliştirme sürecinden ticarileşme aşamasına geçişte güçlü bir ivme yakalamış durumdayız. Önümüzdeki dönemde de havayollarının ticari ve operasyonel süreçlerini destekleyen yeni nesil çözümler geliştirmeye, teknoloji portföyümüzü genişletmeye ve sektörün dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Yeni Nesil Teknoloji Platformlarında Çalışmalar Devam Ediyor

Hitit, havayolu perakendeciliği, ödeme teknolojileri ve dağıtım sistemlerine yönelik ürün geliştirme çalışmalarını sürdürdü. Hitit Oxygen'ın kullanımına ilişkin farklı havayollarıyla görüşmeler devam ederken, Hitit’in ödeme hizmetleri platformu olan Hitit Elektrum’un akıllı yönlendirme, kart saklama ve kural tabanlı dolandırıcılık önleme modüllerinin yeni altyapıya taşınması büyük ölçüde tamamlandı. Yapay zeka destekli test otomasyonu ve kalite doğrulama süreçleri geliştirildi.

Acente Dağıtım Sistemi'ne (ADS) ise otel, araç kiralama, transfer, dinlenme salonu, sigorta ve e-SIM gibi uçuş dışı hizmetleri kapsayan yeni bir ürün kataloğu eklendi. Bu hizmetlere yönelik servis sağlayıcılarla sözleşme ve entegrasyon çalışmaları sürerken, dağıtım kanallarının genişletilmesi ve yeni gelir modellerinin oluşturulması hedefleniyor.