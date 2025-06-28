ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 azaldı.

28.06.2025 10:44:150
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Haziran haftasında önceki haftaya göre 6 azalarak 432'ye geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 47 azaldı.

Perşembe gününü 66,69 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,80 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 65,52 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 65,24 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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