Adana lezzet tutkusunu bir kez daha dünyayla paylaştı

Adana Valiliği himayesinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve odaların katkılarıyla 10-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin açılışı coşkuyla yapıldı. Adana sokaklarında yankılanan davul ve zurna sesleri, yöresel kıyafetlerin renkli görüntüsü ve süslemeler eşliğinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başlayan tören, mangal ateşinin yakılmasıyla hafızalara kazınan görsel bir şölene dönüştü. Vali Yavuz Selim Köşger, geçen yıl 800 bin konuğu Adana’ya çeken festivalin bu yıl 1 milyon misafire ulaşmasını beklediklerini ve festivalin 3,7 milyar TL’lik bir ekonomi yarattığını söyledi.

Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'taki törenle açılışını yaptı. Mangal ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlik; Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ünlü şefler ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Kortej yürüyüşüyle başlayan programda bando eşliğinde tören alanına geçilirken, vatandaşlar festivalde kurulan stantlarda Adana’nın ünlü lezzetleri kebap, ciğer, şırdan, şalgam ve sayısız tatlıları deneme fırsatı buldu.

“ADANA GASTRONOMİ ŞEHRİ ÜNVANINA EN YAKIN ADAYDIR”

Törende konuşma yapan Vali Köşger, Türkiye’de lezzet festivali geleneğini başlatan ilk şehrin Adana olduğunu vurguladı. Festivalin, kentin kültürel ve gastronomik zenginliğini geleceğe taşıyan önemli bir köprü olduğunu belirterek dokuz yıldır düzenlenen festivalin her geçen yıl güçlenmesinden duyulan haklı gurura değinen Köşger, Adana’nın lezzet festivali alanında en iddialı, en köklü ve en zengin şehir unvanını taşımasının doğal olduğunu belirtti. Vali Köşger, Adana’nın tarih boyunca Akdeniz ve Mezopotamya medeniyetlerinin kesişim noktasında yer aldığını hatırlatarak şehrin kültürel zenginliğine vurgu yaptı. Bereketli coğrafyada kurulu Adana’nın tarımı, sanayisi, kültürü ve mutfağı ile her zaman öne çıktığının altını çizdi. Festivalin bu yılki teması "Kuşaktan Kuşağa Adana" ifadesine de değinen Köşger, kültürün yaşadıkça anlam kazandığını ve kuşaktan kuşağa aktarıldığında kalıcılık kazandığını, Adana’nın köklü mutfak kültürünü, misafirperverliğini ve üretkenliğini gelecek nesillere aktarmaya kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

“TURİZMDE BÖLGE ŞEHİRLERİYLE BİRLİKTE KALKINACAĞIZ”





Vali Köşger, Adana’nın UNESCO Gastronomi Şehri unvanını alma sürecinin son aşamasına geldiğini ifade ederek, bu unvanın sürdürülebilirliği açısından özgünlüğün korunmasının önemini vurguladı. Gastronomi turizminin bölgesel kalkınmadaki önemine dikkat çeken Vali Köşger, Hatay, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerle birlikte güçlü bir turizm destinasyonu oluşturabileceklerini belirtti. Adana dendiğinde herkesin aklına ilk olarak lezzet, kebap ve 500'den fazla yemek çeşidinin geldiğini ifade eden Köşger, şehrin tarihi, doğası, inanç turizmi, denizi ve yaylaları ile her anlamda zengin bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bu değerlerin doğru yönetilmesi ve dünyaya hak ettiği şekilde sunulması durumunda Adana'nın gastronomi alanında dünya çapında öne çıkan şehirlerden biri olabileceğini dile getirdi.

‘’HAYALİMİZ ADIM ADIM GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR’’





Açılışta konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana çok farklı özellikleriyle dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Kentimizi dünya markası haline getirme çabası her yaptığımız işin özünde var diye Geçer, sözlerini şöyle sürdürdü.

‘’Geçmişinden kopmadan, köklerinden güç alarak yerelden evrensele uzanan bir Adana hayaliyle yola çıktık. Bugün görüyoruz ki bu hayal adım adım gerçeğe dönüşüyor. Adana artık sadece sanayi, tarım ve ticaret şehri değil, aynı zamanda bir kültür ve turizm şehridir. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yıllardır büyük bir kararlılıkla gastronomimizi tanıtmak için çalışıyoruz. Bu çabamıza sayın Valimizin desteğiyle daha da ivme kazandırdık. Ve şimdi bu çalışmaların en önemli meyvelerinden biri olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi dalında başvurumuz sonuçlanmak üzere. Adana bu unvana çok yakındır. Biz biliyoruz ki Adana bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. Tarihte 16 farklı kavme ev sahipliği yapmış bu kadim kent, tarihini lezzete dönüştürmüş bir diyardır. Adana’da lezzet, sadece damakta değil, toprağın kokusunda, insanın emeğinde, sofranın bereketindedir. Adana; ateşin, emeğin ve beretekin şehridir. Burada pişen dostluktur, kardeşliktir, sevgidir. Ve biz diyoruz ki lezzetin kalbi Adana’dır. Adana yaşadıkça bu lezzet hiç bitmeyecektir. Adana Lezzet Festivali Adana’mıza, ülkemize hayırlı olsun.’’