Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos'ta fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ağustosta 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi.

13.10.2025 10:51:050
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ağustos'ta fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ağustos 2025'te cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 10 milyar 5 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2 milyar 806 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, ağustos ayında cari açık yaklaşık 18,3 milyar dolar olurken ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 62,6 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,3 milyar dolar fazla, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,5 milyar dolar ve 399 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 9 milyar 516 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 769 milyon dolar ve 7 milyar 665 milyon dolar oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Bakan Bolat ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Çin'de ihracat ve ithalat beklentilerin üzerinde gerçekleşti

"Ağustos ayında tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdik"

"Ağustos ayında tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdik"

Almanya'da şirket iflas başvuruları yükseldi

Almanya'da şirket iflas başvuruları yükseldi

2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (13 Ekim 2025)

Yorum Yaz