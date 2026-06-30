Ak Lease, IFC ile 100 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman anlaşması imzaladı

Ak Lease, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 100 milyon dolar tutarında kredi anlaşmasına imza attı. IFC ile birlikte finansör olan ICBC Dubai (DIFC) Şubesi, ICBC Turkey Bank A.Ş. koordinasyonuyla anlaşmada B1-Loan katılımcısı olarak yer aldı.

Sabancı Center’da düzenlenen imza töreniyle hayata geçirilen anlaşma kapsamında sağlanacak finansman; şirketlerin iklim projelerinin desteklenmesi, su kaynaklarının korunması ve atık yönetimi uygulamalarını içeren mavi finansman alanındaki yatırımların yanı sıra yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak. IFC ile gerçekleştirilen ilk işlemden sağlanan bu kaynak, aynı zamanda kadın girişimciler tarafından kurulan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimine katkıda bulunacak. Böylece Ak Lease, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen çevresel ve sosyal etkisi yüksek yatırımların finansmanına yönelik çalışmalarını daha da güçlendirecek.

“Ak Lease olarak Türkiye ekonomisinin dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ak Lease Genel Müdür Eser Okyay “IFC ile gerçekleştirdiğimiz ilk işlemimiz olan bu anlaşma, sürdürülebilir finansman alanındaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi niteliğinde. Uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğumuz iş birliklerini yalnızca bir kaynak temini olarak değil, aynı zamanda küresel ölçekteki iyi uygulamaların ve sürdürülebilirlik yaklaşımının ülkemize taşınmasına katkı sağlayan stratejik ortaklıklar olarak değerlendiriyoruz. Leasing sektörünün yatırım odaklı yapısının, reel sektörün dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda işletmelerin rekabet gücünü artıran, verimliliklerini destekleyen ve uzun vadeli değer yaratan yatırımları finanse etmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Ak Lease olarak sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen çevresel ve sosyal etkisi yüksek yatırımların finansmanında müşterilerimizin çözüm ortağı olmaya ve Türkiye ekonomisinin dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

İş birliğine yönelik açıklamalarda bulunan IFC Finansal Kurumlar Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Direktörü Momina Aijazuddin, “IFC’nin Ak Lease ile hayata geçirdiği bu iş birliği, Türkiye’de uzun vadeli finansmana erişimi artırmaya yönelik olarak güçlü yerel finans kuruluşlarıyla çalışma kararlılığımızın bir göstergesidir. Uzun vadeli leasing finansmanına erişimin genişletilmesi sayesinde bu ortaklık, işletmelerin verimliliklerini artırmak, dayanıklılıklarını güçlendirmek ve istihdam yaratmak için ihtiyaç duydukları ekipman ve teknolojilere yatırım yapmalarına destek olacak. Aynı zamanda su tasarrufu, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlardaki uygun yatırımları desteklerken, kadın girişimcilerin sahip olduğu KOBİ’lerin finansmana erişimini de artıracak. Türkiye ekonomisi için uzun vadeli değer yaratacak kaynaklara daha fazla işletmenin ulaşmasını sağlamak üzere bu iş birliğini ilerletmeyi hedefliyoruz.”

ICBC Turkey Bank Kıdemli Yönetici Direktörü Hatice Korkmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Ak Lease ve IFC arasında gerçekleştirilen bu önemli finansman işlemine, grup içi iş birliğimizi ve uluslararası ağımızı etkin şekilde kullanarak katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. ICBC Turkey olarak işlem süreci boyunca koordinasyon rolü üstlenerek, müşterimizin ihtiyaçları ile grubumuzun küresel kaynaklarını bir araya getirdik ve finansmanın ICBC Dubai (DIFC) Şubesi aracılığıyla sağlanmasına destek olduk. Bu işlem kapsamında sağlanan kaynağın; sürdürülebilirlik odaklı projelerde değerlendirilmesi ve kadın girişimcilerin desteklenmesi gibi yüksek katma değerli alanlarda kullanılacak olmasını oldukça değerli buluyoruz” dedi.