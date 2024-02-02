Akbank 2023'te 66,5 milyar TL konsolide net kar

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankamız 2023 yılında 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde etti" açıklaması yaptı.

Akbank 2023 yılında 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Bankamız 2023 yılında 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde etti" ifadelerini kullandı. Gür, 2023 küresel ekonomide enflasyonun ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının gündem olduğu bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'de benzer bir parasal sıkılaştırma dönemine girilirken başta ülke risk primi olmak üzere pek çok alanda önemli iyileşmeler yaşandığını belirten Gür "Türk bankacılık sektörü 2023 yılında da güçlü yapısını korudu. Akbank da 2023 yılı boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti" dedi.

Akbank Genel Müdürü Gür, şunları kaydetti:

"2023 yılında 2,3 milyon net aktif müşteri kazanımıyla kuvvetli müşteri kazanımı performansımızı sürdürdük. Tabana yaygın mevduat ve bireysel kredilerdeki güçlü pazar payı kazanımlarıyla sürdürülebilir karlılığı odak noktamızda tutmaya devam ettik.

2023 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 962 milyar TL'si nakdi olmak üzere toplam 1 trilyon 201 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 293 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 905 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 21 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük.

Bankamız 2023 yılında 20 milyar 596 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 66 milyar 496 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."