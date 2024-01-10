Akkök Holding Ceo'su Durusoy: Avrupa'da şirket bakıyoruz

Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy’la görevindeki ilk yılını, holdingde yapmak istediği dönüşümü ve başta 2024 olmak üzere gelecek dönem hedeflerini konuştuk...

Dinçkök Ailesi’nin sanayide büyümek istediğini söyleyen Akkök Holding’in yeni CEO’su GÖKŞİN DURUSOY, 2024’te dolar bazında yüzde 10 büyüme ve 800 milyon dolar ihracat hedeflediklerini açıkladı.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Aralık 2023 sayısından

Gökşin Durusoy, “Son 7-8 yılda çok sayıda şirket satın aldık. Şimdi yurt dışında özellikle Avrupa pazarında şirket bakıyoruz” dedi.

Akkök Holding, 24 üretim tesisi 78,5 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri. Bu yıl önemli değişikliklere imza atan holdingde eski CEO Ahmet Dördüncü, holdingin yönetim kurulu üyeliğine geçince yeni CEO, grup içinden Gökşin Durusoy oldu. 34 yıldır Akkök’te tekstilden gayrimenkule kadar farklı sektörlerde yöneticilik yapan Durusoy, organizasyonu yakından tanımasının kendisi için avantaj olduğunu söylüyor.

Bu yıl holdingin yönetim kurulu başkanı Raif Ali Dinçkök’le holdingi yeniden yapılandırmaya odaklandıklarını ve bu sayede daha yalın ve hızlı karar alan bir yapı kurmak istediklerini söyleyen Durusoy, aile üyelerini icranın dışına aldıkları bir yapı kurduklarını belirtiyor.

“İleri metaller ve derin teknoloji alanlarına odaklanıyoruz” diyen Durusoy, yurt dışında ve içinde şirket satın almak için görüşmeler yaptıklarını ifade ediyor. “Özellikle Avrupa pazarında şirket bakıyoruz” diyen Durusoy, start up’lara da Akkök NexT üzerinden yatırım yapacaklarına dikkat çekiyor...

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