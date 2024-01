Avrupa'da şirket bakıyoruz

Ayçe Tarcan Aksakal

Dinçkök Ailesi’nin sanayide büyümek istediğini söyleyen Akkök Holding’in yeni CEO’su GÖKŞİN DURUSOY, bu yılı 4 milyar dolar ciroyla kapatacaklarını belirtiyor. 2024’te dolar bazında yüzde 10 büyüme ve 800 milyon dolar ihracat hedeflediklerini söyleyen Durusoy, “Son 7-8 yılda çok sayıda şirket satın aldık. Şimdi yurt dışında özellikle Avrupa pazarında şirket bakıyoruz” diyor.

Akkök Holding, 24 üretim tesisi 78,5 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri. Bu yıl önemli değişikliklere imza atan holdingde eski CEO Ahmet Dördüncü, holdingin yönetim kurulu üyeliğine geçince yeni CEO, grup içinden Gökşin Durusoy oldu. 34 yıldır Akkök’te tekstilden gayrimenkule kadar farklı sektörlerde yöneticilik yapan Durusoy, organizasyonu yakından tanımasının kendisi için avantaj olduğunu söylüyor. Bu yıl holdingin yönetim kurulu başkanı Raif Ali Dinçkök’le holdingi yeniden yapılandırmaya odaklandıklarını ve bu sayede daha yalın ve hızlı karar alan bir yapı kurmak istediklerini söyleyen Durusoy, aile üyelerini icranın dışına aldıkları bir yapı kurduklarını belirtiyor. Dinçkök Ailesi’nin sanayide büyümek istediğini ve exit planlarının olmadığını söyleyen Durusoy, “İleri metaller ve derin teknoloji alanlarına odaklanıyoruz” diyor. Organik ve inorganik büyüme fırsatlarını yakından takip ettiklerini belirten yeni CEO, yurt dışında ve içinde şirket satın almak için görüşmeler yaptıklarını ifade ediyor. “Özellikle Avrupa pazarında şirket bakıyoruz” diyen Durusoy, start up’lara da Akkök NexT üzerinden yatırım yapacaklarına dikkat çekiyor. Akkök Holding CEO’su Gökşin Durusoy’la görevindeki ilk yılını, holdingde yapmak istediği dönüşümü ve başta 2024 olmak üzere gelecek dönem hedeflerini konuştuk:

CEO olduktan sonra ilk hangi konulara odaklandınız?

Öncelikle 2022 sonu verilerini değerlendirdim ve grubun tüm faaliyet alanlarını derinlemesine irdelemeye çalıştım. Şirketlerimizin sektörlerinde konumlanmalarını ve aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlere göre performansını inceledim. Yılın ikinci yarısına girerken ise lokomotif üretim şirketlerimiz üzerinde çalışıp bir durum değerlendirmesi yaptım. Daha sonra da tüm grup şirketlerimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerine odaklandım. Aynı zamanda grup şirketlerimizin gelecek yatırımları ve stratejik planlarını inceledim. Son olarak kimya ve kompozit alanındaki büyüme planlarımızı şekillendirdik.

Bu yıl zordu. Sizin için nasıl geçti?

Artık “zor” yıl tanımı çok sıradan oldu. 2023’ü değişik ve dinamik bir yıl olarak tanımlıyorum. Bizim için 2023, büyümeye ve yatırıma odaklandığımız bir yıl oldu. Yılın başında Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketleri ve dünyada yaşanan zorlu gelişmelere karşı holding olarak stratejik planlamalarımızda temkinli ve sağlam hamleler yaptık. Değişen koşullara göre temel iş yapış şekillerimize sadık kalarak planlamalarımızda değişikliklere gittik. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve üretim teknolojisi alanında çalışmalarımızı sürdürdük. Genel olarak 2023, hedeflerimizi tutturduğumuz bir yıl oldu.

Yıl sonunda holdingin cirosu ne olur? Geçen yılı geçer mi?

Geçen yıl hammadde fiyatlarındaki yukarı yönlü artıştan dolayı olağan dışı iyi bir yıl oldu ve kombine ciromuz 78,5 milyar TL oldu. Bu yılı ise 90 milyar TL’yle kapatmayı bekliyoruz. Bu yıl ciromuz dolar bazında geçen yılın bir miktar altında kalabilir.

Ne kadar altında kalır?

2023 yıl sonunda kombine ciromuzun yaklaşık 4 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz. Ancak ihracatımızda artış var. Bu yıl sonunda ihracatımız 800 milyon dolar olur.

En yüksek ciro hangi sektörde?

Lokomotif sektörümüz kimya olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kimyada agresif bir büyüme hedefimiz var. Aksa Akrilik’te outdoor ürünler için geliştirdiğimiz yeni iplik yatırım�� ve halihazırda devam eden kompozit tekstil alanındaki Mithra yatırımımız var. Akkim tarafında ise devam eden epoksi yatırımımızın yanında, performans kimyasalları alanında kapasite artışı yatırımı ve daha önceki yıllarda Akkök bünyesine kattığımız karboksimetil selüloz alanında kapasite artışı yatırımı planımız bulunuyor. Akkim’in yeni epoksi tesisi gelecek yıl devreye girecek. Epsilon’da ise kompozit alanında büyüme planımıza paralel olarak yatırımlarımız devam ediyor. Yine silikon üretimi için bir şirkete yatırım yaptık ve hisselerini aldık. Akkim Silikon Kimya adıyla üretime dönük çalışmalarımız var. Ayrıca Akkim’in daha önce satın aldığı ve Almanya’da faaliyet gösteren Dinox şirketini yeniden yapılandırdık. Bu sayede Avrupa pazarına ve müşterilerimize daha yakın olmayı hedefliyoruz.

Enerjide yatırım planınız nedir?

Akenerji’nin kurulu gücü 1.224 MW. Akenerji bünyesinde enerji ticareti için yurt dışında şirket kurduk. Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Almanya, Fransa gibi birçok Avrupa ülkesinde lisanslama yaparak ülkeler arasında sınır ötesi elektrik ticareti yapmayı planlıyoruz.

Akiş GYO’da kiraların dolardan TL’ye dönmesinden sonra sıkıntı yaşamıştınız. Son durum nedir?

Gayrimenkullerin verimliliğini artırmak için doluluk yönetimi ve kiralama performansımıza odaklandık. Planlı genişlemeler ve yeni kiralamalarla her iki AVM’mizde de yüzde 98-99 seviyelerinde doluluk oranlarına ulaştık. Enflasyon kaynaklı etkiler cirolar üzerinde de etkisini hissettirdi ve ciro rekorlarının kırıldığı bir yılı geride bıraktık. Ayrıca hem borçluluk hem açık pozisyonda daha sağlıklı bir konuma gelebilmek için geçen yıl bazı gayrimenkullerimizin satışını gerçekleştirdik.

2024 ajandanızda hangi konular var?

Gelecek yıl için iki önemli önceliğim grup şirketleri arasındaki sinerjiyi artırmak ve yeni yatırımlarımızı takip etmekti. Özellikle grup şirketlerimizin ortak faaliyetlerini daha sistematik bir hale getirmek için çalışıyorum. Kimya sanayi ağırlıklı bir grubuz ve bu alanda enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik çok kritik. Aksa Akrilik’in liderliğinde çalışma grupları kurduk ve kimya şirketlerimizle Akenerji’yi bu gruba dahil ettik. Bu çalışmalardan ciddi beklentilerimiz var. Ayrıca Ar-Ge ve sürdürülebilirlikle ilgili grup şirketlerimizin bilgi ve birikimlerini paylaştıkları ortak çalışma grupları ve platformlar kuruyoruz.

İlk yılki performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hedefler tuttu mu?

Evet, bu yıl hedeflerimizi tutturduk. 2023’ün ilk 3 çeyreğinde başarılı bir performans sergiledik. Özellikle enerji, kimya, kompozit ve gayrimenkul sektörlerindeki faaliyetlerimiz güçlendi. Şirketlerimiz ISO 500, Capital500 gibi listelerdeki yerlerini korudu ve dünya genelinde lider olduğumuz sektörlerdeki konumlarını sürdürdü. Biz de yatırım iştahımızı devam ettirdik.

Yeni yatırımlara karşı temkinli misiniz?

Grup olarak yatırım iştahımızı sürdürüyoruz. Şirketlerimizin yönelebileceği yeni faaliyet alanları, sinerji yaratabileceği dikeyleri ve makro trendleri incelemeye devam ediyoruz. Önceliğimiz yeni nesil ürün ve teknolojiler geliştirmek. Ayrıca gündem maddelerimizden biri kapasite artışı yatırımları. Bu doğrultuda, üretim kapasitelerimizi optimum seviyeye çıkarmayı ve tonaj bazında satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz. 2025’ten itibaren yatırımlarımız daha da hızlanacak.

2024 ve sonrası için en önemli hedefiniz nedir?

Sanayi sektöründe lider konumumuzu korumak istiyoruz ve bu alandaki başarılarımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda uluslararası pazarlara odaklanarak ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Bunlar, küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmemizi ve uluslararası alanda şirketimizin bilinirliğini artırmamızı sağlayacak.

Gelecekte en yüksek ve hızlı büyüme hangi sektörde olacak?

Büyüme odağımız kimya ve ileri malzemeler sektörlerinde olacak. Ancak faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerimizde de karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.

Yeni bir şirket satın almayı düşünüyor musunuz?

Son 7-8 yılda Epsilon Kompozit, USK, Silikon, Dinox, Megacolor, Akcoat olmak üzere 6 şirket satın aldık. Bugün de hem Türkiye’de hem yurt dışında fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz. Akkök NexT üzerinden yurt dışı start up yatırımlarıyla ilgileniyoruz. Grup şirketlerimizse sinerji yaratacak yurt içi ve yurt dışı fırsatlara bakıyor. Aslında bu çalışmalarda çokça şirket inceledik. Ancak kriterlerimize uyan şirket bulmak kolay değil. Şirket alımında fazla titiziz. Buna rağmen Akkök şirketlerinin her yıl en az bir satın alma yaptığını söyleyebilirim. 2024’e girerken şirketlerimizin yeni satın almalar yaptığını duyacaksınız.

Satın almalara ne kadar bütçe harcadınız?

Aydın’da faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük karboksimetil selüloz üreticisi USK Kimya’yı 63 milyon dolara satın aldık. Yine Gizem Frit, günümüzdeki adıyla Akcoat’u 90 milyon dolara aldık.

Yeni dönemde sanayiye ne kadar yatırım yapacaksınız?

Son 10 yılda sanayiye yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yeni yatırımlarımız da devam ediyor. Yalova’da 122 milyon dolar bütçeyle Türkiye’nin ilk epoksi reçine tesis yatırımını gerçekleştiriyoruz. DowAksa’yla beraber toplam 500 milyon doların üstünde karbon fiber yatırımı yapıyoruz. Ayrıca Aksa Akrilik’in ilk yatırım bütçesi 20 milyon dolar olan savunma ve denizcilik sektörüne yönelik üretim yapacak Mithra yatırımı bulunuyor.

Exit yapmayı düşündüğünüz sektör var mı?

Exit planımız bulunmuyor. Şirketlerimize ilişkin planlarımızı büyütelim ve sonrasında satalım olarak kurgulamıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde şirketlerimizde halka arz opsiyonlarını değerlendirmeye devam edeceğiz. Dinçkök Ailesi sanayide büyümek istiyor. Gelecek yıllarda da holding olarak sanayici olmaya devam edeceğiz.

Faaliyet gösterdiğiniz sektörlerin paylarında bir değişiklik olacak mı?

Enerji, kimya, gayrimenkul ve kompozit önümüzdeki yıllarda da holdingin öncelikli sektörleri olmaya devam edecek. Ancak stratejik planımız doğrultusunda bunların cirodaki paylarında değişimler olabilir. Örneğin geçen yıl yüzde 37 seviyesinde olan kimyanın payı, 2023 sonunda yüzde 39 seviyesine gelecek. 2028’de ise hedefimiz kimyanın payını yüzde 49 seviyesine çıkarmak. Bugün yüzde 6 seviyesinde olan ileri metallerin payınınsa yüzde 8’e gelmesini hedefliyoruz.

2024 için büyüme hedefiniz nedir?

2024’te dolar bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. İhracatımızınsa yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinde olmasını hedefliyoruz. En güçlü olduğumuz ve doğal sahibi olduğumuz alanlarda kârlılığımızı artırarak büyümeye devam edeceğiz.



START UP’LAR HEDEFİMİZDE



DERİN TEKNOLOJİ Bu yıl girişim sermayesi şirketimiz Akkök Next’in Türkiye’nin malzeme teknolojilerine odaklanan ilk derin teknoloji fonu 212 NexT’yi kurduk. Bu fonla Türkiye ve dünyanın her yerinden, malzeme teknolojilerini geliştiren girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyoruz.



3 YILDA 17 MİLYON DOLAR Hem ekonomik hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak teknoloji çözümlerine 3 yıllık süreçte 17 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyoruz. İlk etap yatırımlar ile kimyadan tekstile, ambalajdan enerjiye, otomotivden elektroniğe sektörlerin dönüşmesine katkı sağlayacağız.











YENİ CEO’NUN BÜYÜME PLANI



2023 sonunda kombine ciromuz yaklaşık 4 milyar dolar, ihracatımızsa 800 milyon dolar olacak. Aksa, 7 bin ton üretim kapasiteli yeni iplik tesisi yatırımına başladı. 45 milyon dolarlık tesis, 2024 sonunda devreye girecek. Yeni yatırımla Aksa bu alanda lider olacak. İnorganik ve organik büyümeye devam eden Akkim, Yalova’da 122 milyon dolar yatırımla Türkiye’nin ilk epoksi reçine üretim tesisini kuracak. Akkim yeni yatırımlar ve şirket satın almalarıyla 2027’de 1 milyar dolar ciroya ulaşacak. Epsilon Kompozit’le 10 yılda global havacılık şirketlerinin 1. seviye komponent tedarikçisi olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda uzun vadede 70 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Son 10 yılda sanayiye yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yeni yatırımlarımız devam edecek. DowAksa’yla beraber toplam 500 milyon doların üstünde karbon fiber yatırımı yapıyoruz. 2024’te dolar bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. İhracatımızınsa yaklaşık 800 milyon dolar seviyesinde olmasını hedefliyoruz.







AİLE ÜYELERİ İCRANIN DIŞINA ÇIKTI



STRATEJİ Kimya, gayrimenkul ve enerji sektörleri bizim için stratejik. 4’ü yurt dışında olmak üzere 23 şirketimiz ve 24 üretim tesisimiz var. Toplam 6 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz.



YALINLIK Bu yıl holdingin yönetim modelinde, daha hızlı ve etkili karar verebilmek adına yalınlaşmaya gittik. Yönetim kurulu başkanımız dahil hissedar ailenin temsilcileri icra görevlerinden ayrılma kararı aldı. Şu anda aile üyeleri sadece yönetim kurulu üyeliğine devam ediyor.



İCRA KURULU İcra kurulumuz artık yok. Ben ihtiyaç duyulan birimlerle haftalık toplantılar yaparak süreçleri yönetiyorum. Aile daha denetleyici pozisyonda yer alıyor. Yönetim modelimizdeki yalınlaşma adımlarıyla daha hızlı ve etkili karar almayı amaçlıyoruz.











“AR-GE’YE DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ ”



KOMPOZİT Kimya sektöründeki büyüme hedeflerimize ek olarak kompozit alanındaki fırsatları değerlendirmeye ve stratejik hamlelerle bu alanda büyümeye devam ediyoruz. Sektör liderliğimizi güçlendirmek ve inovasyonla rekabet avantajı elde etmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık.



TEKNOLOJİ Rekabet avantajı elde edecek şekilde yeni nesil ürünler ve teknolojiler geliştirmeye odaklandık. İthal hammadde bağımlılığından kurtulmuş, yenilikçi ve katma değerli ürünler hem Türkiye ekonomisinin hem grup şirketlerimizin geleceği için olmazsa olmaz. Bu nedenle hedefimiz Ar-Ge’ye odaklanarak yeni nesil çözümler üretmek.



AR-GE Türkiye’de şirketlerin yaptığı Ar-Ge harcamalarının cirolarına oranının yüzde 1’in çok altında olduğunu biliyoruz. Bizim grup şirketlerimizdeyse bu oran yüzde 1’e yaklaştı. Ar-Ge harcamalarımız Türkiye için önemli bir seviyeye ulaşsa da yüzde 3 civarında olan dünya ortalamasının altında. Hedefimiz bu ortalamayı yakalamak ve geçmek.



PATENT Grup şirketlerimiz son 3 yılda 50 farklı ürün grubunda 165 patent başvurusu ve 88 tasarım tescili gerçekleştirdi. Ar-Ge harcamalarımız ise aynı dönemde 40 milyon dolara yaklaştı. Ar-Ge faaliyetlerimizden aldığımız güçle üretim teknolojilerinin her alanında grup olarak işlerimizi geliştiriyoruz.