Alarko Holding temettü ödeme tarihi

Alarko Holding hisselerinde nakit kar payı hak kullanım tarih bugün. İşte Alarko Holding temettüsü ile ilgili detaylar...

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket için temettü günü. Şirketler arasında Alarko Holding de bulunuyor. Alarko Holding pay başına brüt 0,9686000 TL, net 0,8902610 TL kar payı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün, yani 30 Mayıs 2024. Ödeme tarihi ise 3 Haziran 2024.

Alarko Holding daha önce kar payı kararı için şu açıklamayı yapmıştı:

Alarko Holding A.Ş. nin 27.05.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında;

* Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 6.907.066.467 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 281.745.307 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 46.773.053,67 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 6.578.548.106,33 TL'dir.

* Net dönem kârına 4.381.540 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 6.582.929.646,33 TL'nin %14,85'ine tekabül eden 978.141.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara dağıtılacak kâr payı olarak ayrılmasına,

* Dağıtılacak kâr payından, 2023 yılında nakden ödenen 556.800.000 TL (Brüt) kâr payı avansının mahsup edilmesine, kalan 421.341.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

* Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

* Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

* Kâr payı dağıtımına 30.05.2024 tarihinde başlanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir.