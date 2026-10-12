Alarko Tarım Akademisi eğitimi sahaya taşıyor

Alarko Tarım Grubu, yeni eğitim ve gelişim platformu Alarko Tarım Akademisi ile sektörel bilgi birikimini paylaşmaya ve yeni yetkinliklerin kazanılmasını desteklemeye yönelik önemli bir adım attı.

Alarko Tarım Akademisi, şirket çalışanlarına eğitim sunan bir platform olmanın ötesinde, tarım ekosisteminin farklı paydaşlarını kapsayan uzun vadeli bir gelişim modeli olarak konumlanıyor. Sektörel bilginin sahaya taşınmasını ve yeni yetkinliklerin geliştirilmesini hedefleyen Akademi; teorik bilgi ile uygulama arasındaki bağı güçlendirmeyi, farklı paydaşlarda tarım bilincini artırmayı ve tarımın geleceğine yönelik yeni fikirleri desteklemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda çalışanlardan öğrencilere, gençlerden üreticilere uzanan farklı hedef gruplara yönelik eğitim, gelişim ve iş birliği çalışmaları hayata geçiriliyor.

“Yarattığımız değeri insan odağında çoğaltıyoruz”





Tarımda iklim değişikliği, gıda arz güvenliği, verimlilik ve nitelikli iş gücü gibi başlıkların giderek daha kritik hale geldiğine dikkat çeken Alarko Tarım Grubu V. Genel Müdürü Ümit Boran, sektörün geleceğinin yalnızca teknoloji ve üretim kapasitesiyle değil, bu dönüşümü yönetecek insan kaynağıyla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı. Alarko Tarım’ın modern seracılık, niş gübre, iklim dirençli tohum ve kurutulmuş gıda alanlarında oluşturduğu yapının önemli bir bilgi ve deneyim birikimi yarattığını belirten Boran, Akademi’nin bu birikimi daha geniş bir etki alanına taşıyacağını ifade ederek şöyle konuştu: “Alarko Tarım olarak üçüncü yılımızda yatırımlarımızı teknoloji ve üretim kapasitesinin ötesine taşıyor, yarattığımız değeri insan odağında çoğaltıyoruz. Tarımın geleceğinin yalnızca daha fazla üretmekten değil; bilgiyi, teknolojiyi ve yetkin insan kaynağını birlikte geliştirmekten geçtiğine inanıyoruz. Alarko Tarım Akademisi’ni de bu anlayışın uzun vadeli bir yatırımı olarak görüyoruz. Amacımız, kendi çalışanlarımızdan başlayarak gençlere, kadınlara, öğrencilere ve üreticilere uzanan güçlü bir öğrenme ve gelişim ekosistemi oluşturmak.”

Tarım lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim desteği





Alarko Tarım Akademisi, yerel kalkınmayı destekleyen saha eğitimlerine yatırım bölgelerini önceliklendirerek başladı. Bu kapsamda Denizli ve Eskişehir’de tarım alanında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencileri, Alarko Tarım Grubu’na bağlı Alsera tesislerini ziyaret ederek modern seracılık konusunda uygulamalı eğitim aldı. Akademi, tarımsal üretim bilincini ilkokul düzeyinde artırmak amacıyla düzenlediği “Minik Üreticiler İş Başında” etkinliklerinde de çocukları Alsera seralarında ağırladı.

Akademi’nin uygulamalı eğitime yönelik çalışmaları kapsamında Baklan’da yeni bir eğitim alanı hayata geçirildi. Baklan Belediyesi ve Alarko Tarım Akademisi iş birliğiyle Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için inşa edilen 570 metrekarelik modern sera, öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Doğal gazla ısıtılan ve teknolojik altyapıyla donatılan sera, yıl boyunca üretim yapılmasına ve öğrencilerin sınıfta edindikleri bilgileri üretim ortamında uygulayarak modern seracılık tekniklerini yerinde öğrenmesine olanak sağlayacak.

Farklı görev alanlarına yönelik yetkinlik geliştirme eğitimleri

Alarko Tarım Akademisi’nin önemli bileşenlerinden birini de Şirket çalışanlarının sürekli gelişimi oluşturuyor. Teknik uzmanlık, sürdürülebilirlik ve ESG, kapsayıcılık, liderlik ve bireysel gelişim alanlarını kapsayan eğitim programlarının yanı sıra dijital eğitim altyapısı da devreye alındı.

Bu altyapı sayesinde çalışanlar, gelişim ihtiyaçlarına uygun eğitimlere zaman ve mekândan bağımsız erişebiliyor. Böylece sürekli öğrenme kültürünün Şirket genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yakın dönemde yabancı dil programları başta olmak üzere çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyecek yeni eğitimlerin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Önümüzdeki dönemde meslek liseleriyle gerçekleştirilecek çalışmaların yanı sıra üniversitelerle Ar-Ge ve uygulama odaklı iş birlikleri, uzun dönemli staj olanakları, teknik mentorluk programları ve gençlerin yenilikçi tarım projeleri üretmelerini teşvik edecek çalışmaların Akademi çatısı altında hayata geçirilmesi planlanıyor.