"Yeni kuşağın sorumluluğu işi büyütürken doğayı korumak"

Bir aile şirketinde yeni kuşağa devredilen yalnızca işletmeler ve yatırımlar değil. O işletmelerin bulunduğu coğrafyayla kurduğu ilişki, kullandığı kaynaklar ve gelecek kuşaklara bırakacağı etki de bu mirasın parçası. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir Şankaya’nın bu sorumluluğu anlatırken verdiği örnek, tesislerinde korudukları asırlık bir menengiç ağacı. Şankaya’nın ifadesiyle bu ağaç, “Bizim yatırım takvimimizden çok daha uzun bir yaşamın parçası.” İşin büyümesiyle doğanın korunmasını birlikte düşünmek gerektiğini hatırlatıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Özaltın Holding’de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlenen, Gloria Sports Arena’nın da CEO’su olan Şankaya, turizm ve sporun iklim değişikliğiyle kesiştiği iki alanda sorumluluk taşıyor. Holding’in dijital dön��şüm çalışmalarında benimsediği doğru veri, açık sorumluluk ve düzenli takip yaklaşımını sürdürülebilirliğe de uyguluyor. Güneş enerjisinden elektrik temini, su tüketiminin ayrı sayaçlarla izlenmesi, mutfaklarda gıda atığının ölçülmesi ve doğal yaşamın korunması, bu yaklaşımın sahadaki karşılıkları arasında. COP31’in Antalya’da düzenlenecek olması ise bu çalışmaları uluslararası bir tartışmanın parçası haline getirme fırsatı sunuyor. Su kaynaklarına, kıyılarına ve doğal çevresine bağlı bir turizm kentinin iklim zirvesine ev sahipliği yapması, işletmelerin ve yatırımcıların geleceğe ilişkin kararlarını da gündeme taşıyor. Şankaya, SKD Türkiye ve Akfen Holding ile Akdeniz destinasyonlarının iklim karşısındaki dayanıklılığına odaklanan bir liderler buluşması hazırlıyor. Gloria Sports Arena ve Yuvam Dünya ile de sıcaklık ve nemin sporcu sağlığına etkisini ele alan bir oturum önerisi üzerinde çalışıyor. Hedefi, bu tartışmaların işletmelerde ve spor sahasında uygulanabilir sonuçlar üretmesi. Şankaya, COP31 hazırlıklarını, Gloria’nın sürdürülebilirlik çalışmalarını ve aile şirketinde yeni kuşağın sorumluluğunu Capital’e anlattı.

COP31'in Antalya'da düzenlenmesi Gloria Hotels Resorts için ne ifade ediyor?

Bizim için yaşadığımız ve yatırım yaptığımız yere karşı sorumluluğumuzun bir parçası. Belek’te turizm yapıyorsanız suyun, kıyının ve ormanın geleceği doğrudan sizin de geleceğiniz. Ama çevreyi koruma sorumluluğumuz yalnızca işletmemize sağladığı faydayla sınırlı değil. Bu coğrafyayı bizden sonra yaşayacak insanlar ve buradaki diğer canlılar için de gözetmek zorundayız. COP31’i, Antalya’nın turizmin iklime uyumu konusunda deneyimini paylaşabileceği bir fırsat olarak görüyorum. Gloria olarak katkımızı sahada yürüttüğümüz çalışmalar, öğrendiklerimiz ve henüz çözmemiz gereken konular üzerinden sunmak istiyoruz.

Bu hazırlığın içinde bugün hangi çalışmalar var?

SKD Türkiye ve Akfen Holding ile Akdeniz destinasyonlarının iklim karşısındaki dayanıklılığını ele alan bir liderler buluşması hazırlıyoruz. Sıcaklık, su, doğa ve sermaye başlıklarında, işletmelerin ve yatırımcıların bugün hangi kararları alması gerektiğine odaklanıyoruz. WTTC ile katılım konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Gloria Sports Arena ve Yuvam Dünya ile de sıcaklık ve nemin sporcu sağlığına etkisini ele alan bir oturum önerisi üzerinde çalışıyoruz. Her iki çalışmada da amacım, tartışılan konuların işletmelerde ve spor sahasında uygulanabilir karşılıklar bulması.

Bir otel işletmesinde sürdürülebilirliği nasıl yönetiyorsunuz?

Benim yönetimde önemsediğim şey, bir konunun kimin sorumluluğunda olduğunun ve ne zaman sonuçlanacağının belli olması. Sürdürülebilirliğe de böyle bakıyorum. Holding’in dijital dönüşüm çalışmalarında olduğu gibi burada da doğru veriye, açık sorumluluklara ve düzenli takibe ihtiyaç var. 2025’te yaptırdığımız boşluk analizinde kat hizmetlerinden mutfağa, bahçeden teknik servise kadar birimlerimizin uygulamalarını değerlendirdik. Yazılı hale getirmemiz gereken politikaları ve daha ayrıntılı ölçmemiz gereken tüketimleri belirledik. Şimdi bu eksikler için sorumlu birimler ve takvim üzerinden ilerliyoruz. Benim için bir raporun değeri, yöneticinin hangi kararı almasına ve sahada neyin değişmesine yardımcı olduğuyla ölçülür.

Enerji ve karbon konusunda hangi adımları öne çıkarırsınız?

2024 yılından bu yana güneş enerjisi santralinden elektrik temin ediyoruz. Bu yatırım, elektrik ihtiyacımızın yenilenebilir kaynaklardan karşılanması açısından önemli bir adım. Tesis içi ulaşımda elektrikli araçlara geçiş de çalışmalarımız arasında. Ancak enerji kaynağını değiştirmek kadar, tüketimi azaltmak ve verimliliği artırmak da önemli. Karbon konusunda ise ölçüm ve doğrulama çalışmalarını esas alıyoruz. Başlangıç noktamızı ve faaliyetlerimizin etkisini doğru görmeden bir azaltım oranı açıklamak istemiyorum. Hedefimizin hangi kapsamı içerdiğini, nasıl ölçüleceğini ve nasıl takip edileceğini açıkça ortaya koyabilmeliyiz.

Antalya'da su yönetimi sizin için neden öncelikli?

Geniş peyzaj alanları ve golf sahaları işletiyoruz; suyu dikkatle yönetmek bizim için temel bir sorumluluk. Doluluğun artmasıyla toplam tüketimin yükselmesi, bu alandaki işimizin devam ettiğini gösteriyor. Performansı değerlendirirken toplam tüketimin yanında misafir başına tüketimi de dikkate almak gerekiyor. Havuz ve sulama hatlarındaki ayrı sayaçlarla kullanımı daha yakından izliyor, olağan dışı tüketimi tespit etmeye çalışıyoruz. Peyzajda su ihtiyacı düşük yerel bitkiler ve Zoysia çimi, sulamada ise zamanlama üzerinde çalışıyoruz. Gri su ve yağmur suyunun değerlendirilmesi de önümüzdeki başlıklardan. Suda ilerlemeyi somut uygulamalar ve ölçülebilir sonuçlarla görmek istiyorum.

Atığı azaltmak için operasyonlarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz?

Önceliğimiz atığın oluşmasını azaltmak. Gloria Golf Resort ve Gloria Sports Arena’da Fazla Gıda iş birliğiyle mutfaklarda artan gıdayı ölçüyor, sonuçları üretim ve porsiyon planlamasında kullanıyoruz. Hangi ürünü, hangi öğünde fazla hazırladığımızı bilmek doğrudan karar almamızı sağlıyor. Benim için bu aynı zamanda gıdayı üretmek için harcanan suya, enerjiye ve emeğe saygı meselesi. Tek kullanımlık malzemeleri azaltmak ve atığı kaynağında ayrıştırmak da bu çalışmanın parçası. Kalıcı sonucu, bu uygulamaların mutfakta ve diğer birimlerde günlük iş düzenine yerleşmesiyle alabiliriz.

Belek'in doğal çevresiyle ilişkiniz çalışmalarınıza nasıl yansıyor?

Misafirimizin deneyimi çevremizdeki yaşamla iç içe. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması için EKAD ile çalışıyor, peyzajda yerel türlere öncelik veriyoruz. Tesislerimizde koruduğumuz asırlık menengiç ağacı, bu sorumluluğu benim için çok somut hale getiriyor. Bizim yatırım takvimimizden çok daha uzun bir yaşamın parçası. Aile şirketinde yeni kuşağın sorumluluğunu da böyle görüyorum: Devraldığımız işi geliştirirken bulunduğumuz yerin doğasını ve yaşamını gözetmek. İşletmenin başarısını değerlendirirken çevresine nasıl bir etki bıraktığını da hesaba katmalıyız.