Ticaret ve perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda arttı

Ticaret satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 0,6, perakende satış hacmi yüzde 10,1 artış gösterdi.

12.10.2026 10:36:100
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Ticaret ve perakende satış hacmi Ağustos'ta yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,2 azalış kaydetti.

Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,4 arttı.

Ticaret satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,1 yükselirken motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 11,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,9 düştü.

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