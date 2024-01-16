Alım gücü düştü: Müşteri segmentlerinde büyük değişim

CEO’lara göre artan fiyatların etkisiyle orta segment neredeyse yok olmuş durumda. Alt ve üst segmentte ise hareket sürüyor. Şirketler, fiyat performans ürünleriyle sokağın sesine kulak vermeye çalışıyor. Bu amaçla yeni ürün ve hizmetler piyasaya sürüyorlar.

Ayçe Tarcan Aksakal / [email protected]

Capital Aralık 2023 sayısından

Mağaza metrekareleri küçülürken, ödeme ve taksit kolaylığıyla tüketici alışverişe yönlendiriliyor. Sokağın daha fazla bilgi, hız ve kanal istediğini düşünen CEO’lara göre sürdürülebilir ve çevreci ürün talebi de yükselişte.

Marka sadakatinin azaldığı, fiyat rekabetinin öne çıktığı enflasyonist ortamda sokağın sesini dinlemek, müşteri deneyimlerinden elde edilen verileri toplayıp analiz etmek hayati önem taşıyor. Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, “Perakende mükemmel kusursuz rekabetin olduğu bir sektör, bütün işinizi sokağa bakarak yapmak zorundasınız” diyor.

Son dönemde daha ucuza doğru markalar ve ürünler arası kayma yaşanıyor. Perakendeciler, orta segmentin kalmadığına dikkat çekiyor. Alt segmentin hem uygun fiyatlı hem kaliteli ürüne ulaşmak istediğini ve temel ihtiyaçlara odaklandığını söyleyen Hopi CEO’su Yalın Özcan, ev kadınlarıyla düzenli geliri olmayan tüketicilerinse kartsız ve taksitli alışveriş seçeneklerini bulmaya çalıştığını belirtiyor. Orta segmentin en uygun ama aynı zamanda en kaliteli versiyonuna ulaşma talebiyle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Özcan, “Üst segmentte durum daha farklı. Lüks tüketicisi trend olan, yeni ve farklı ürünleri satın almakta tereddüt etmiyor” diyor.

Kurlardaki belirsizlikten dolayı beyaz eşyada alımların biraz öne çekildiğini söyleyen BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, kampanya hassasiyeti ve ödeme seçeneklerine ilişkin beklentinin arttığını ifade ediyor. Orta segmentin neredeyse kalmadığını söyleyen Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Orta segment fiyatları yukarı yönlü gittiği için artık orta segmenti neredeyse ortadan kaldırdı. Bu nedenle markalar ya çok ucuza ya da çok pahalıya yöneliyor” diyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, alt segmentin daha çok fiyat avantajı gözettiğini vurguluyor. Öksüz, “Tüketici için cebindeki para çok değerli. Bir ürünü almadan önce gerçekten gerekli olup olmadığını düşünüyor” diyor.

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