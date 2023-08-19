Altın, borsa, döviz... Bu hafta yatırım araçlarının performansı?

Kapalıçarşı'da işlem gören altın, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, serbest piyasada işlem gören döviz fiyatları ne oldu?

19.08.2023 09:21:530
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Altın, borsa, döviz... Bu hafta yatırım araçlarının performansı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,61, avro/TL yüzde 0,65 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 1,05 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,18 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.424,04 ve en yüksek 7.868,74 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,61 azalarak 7.513,29 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 değer kaybıyla 1.649 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1 kayıpla 10 bin 940 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.738 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.710 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazancıyla 27,0990 liraya çıkarken, avro yüzde 0,65 kayıpla 29,4600 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,96 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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