Altın ve dolarda yeni rekorlar geldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.703 seviyesinden işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.703 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1.970 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 26,93 seviyelerinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 26,7626'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 26,9270'ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 29,9940'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kazancıyla 34,7510'dan satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda yatay seyirle 100,8 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1140 seviyesinde bulunuyor.