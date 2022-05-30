Altın yükselişine devam etti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 972 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 972 bin lira, en yüksek 981 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 972 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 605 milyon 603 bin 447,28 lira, işlem miktarı ise 620,24 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 650 milyon 516 bin 250,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.