İnşaat malzemesi ihracatı son 12 ayda 33,58 milyar dolara ulaştı

Türkiye İMSAD’ın Ağustos 2026 verilerine göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı 2,92 milyar dolara, ithalatı 1,17 milyar dolara ulaştı.

İnşaat malzemesi sanayisi, 2026 yılının ağustos ayında 1,75 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Türkiye İMSAD tarafından KPMG iş birliğiyle hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre, ağustos ayında ihracat 2,92 milyar dolar, ithalat ise 1,17 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık bazda ihracat ve ithalatta gerileme yaşanmasına karşın sektörün dış ticaret fazlası veren yapısı korundu. Entegre Harç Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Erdal Bozok, dış pazarlardaki fırsatların değerlendirilmesi, üretim maliyetlerinin yönetilmesi ve ürünlerin rekabet gücünün korunmasının sektörün ihracat performansı açısından önem taşıdığını belirtti.

İnşaat Malzemesi Sanayisinin Dış Ticaret Fazlası 12,41 Milyar Dolara Ulaştı

2026 yılının ocak-ağustos döneminde inşaat malzemesi sanayisi 22,42 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ithalat 10,01 milyar dolar oldu. Böylece sektörün yılın ilk sekiz ayındaki dış ticaret fazlası 12,41 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracat miktarı 34,57 milyon ton, ithalat miktarı ise 2,80 milyon ton olarak açıklandı. Ağustos ayındaki 1,75 milyar dolarlık dış ticaret fazlası da sektörün ihracat gelirlerinin ithalat harcamalarının üzerinde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Erdal Bozok, dış ticaret fazlasının sektör açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek, “İnşaat malzemesi sanayisinin dış ticaret fazlası vermeyi sürdürmesi, uluslararası pazarlardaki üretim ve tedarik gücümüz açısından önemli. Bu performansın korunması için yalnızca ihracat miktarını artırmaya değil, maliyetleri etkin yönetmeye, ürün kalitesini korumaya ve farklı pazarlardaki rekabet koşullarına uyum sağlamaya da odaklanmak gerekiyor.” dedi.

Son 12 Aylık İhracat 33,58 Milyar Dolara Yükseldi

İnşaat malzemesi sanayisinin son 12 aylık ihracat performansında büyüme devam etti. Eylül 2025-Ağustos 2026 döneminde sektörün ihracatı 33,58 milyar dolar ve 51,93 milyon ton olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat değeri yüzde 7,5, ihracat miktarı ise yüzde 6,8 arttı. Aynı dönemde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 0,7 yükselerek kilogram başına 0,65 dolar oldu. Bu veriler, ihracattaki artışın hem miktar hem de değer bazında sürdüğünü ortaya koydu.

Bozok, ihracat performansının devamlılığında uluslararası pazarlardaki değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İhracatta sürdürülebilir başarı, mevcut pazarlardaki konumun korunmasının yanı sıra yeni pazarlara erişim ve değişen müşteri beklentilerine uyumla da ilişkili. Üretim gücünün rekabetçi fiyatlama ve istikrarlı kaliteyle desteklenmesi, Türk inşaat malzemelerinin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirebilir” dedi.

Ağustosta İhracat Geriledi, Birim Fiyat Artışı Sınırlı Kaldı





Ağustos 2026’da inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı, temmuz ayına göre değer bazında yüzde 8,9 azalarak 2,92 milyar dolar oldu. İhracat miktarı da aynı dönemde yüzde 10,1 gerileyerek 4,44 milyon tona indi. Buna karşılık ortalama ihracat birim fiyatı temmuz ayındaki kilogram başına 0,65 dolar seviyesinden ağustosta 0,66 dolara yükseldi. Yüzde 1,4’lük artış, ihracat değerindeki aylık gerilemeyi telafi etmeye yetmedi. Aylık verilerdeki düşüşe karşın son 12 aylık ihracatın yıllık bazda artış göstermesi, kısa vadeli hareketlerle uzun dönemli performansın ayrı değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Bozok, aylık değişimlerin tek başına sektörün genel ihracat eğilimini belirlemediğini ifade ederek, “Dış pazarlardaki talep, siparişlerin zamanlaması ve fiyat hareketleri aylık ihracat rakamlarında farklılaşmalara neden olabiliyor. Bu nedenle sektörün performansını değerlendirirken aylık verilerin yanı sıra yıllık eğilimi de dikkate almak gerekiyor. Önemli olan, kısa vadeli dalgalanmalar karşısında üretim ve ihracat planlamasını doğru yönetebilmek” şeklinde konuştu.

İthalatın Gerilemesi Dış Ticaret Dengesini Destekledi

Ağustos ayında inşaat malzemesi ithalatı, bir önceki aya göre değer bazında yüzde 18,5 azalarak 1,17 milyar dolara geriledi. İthalat miktarı da yüzde 11,6 düşüşle 321,4 bin ton oldu. Ortalama ithalat birim fiyatı ise temmuz ayındaki kilogram başına 3,96 dolar seviyesinden ağustosta 3,65 dolara geriledi. Böylece ithalat birim fiyatında aylık bazda yüzde 7,9 düşüş kaydedildi. İhracatın 2,92 milyar dolar, ithalatın 1,17 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesiyle sektörün dış ticaret fazlası yaklaşık 1,75 milyar dolar oldu.

Bozok, dış ticaret dengesinin korunmasında üretim ve tedarik süreçlerinin etkin yönetiminin önem taşıdığını belirterek, hammadde ve girdi maliyetlerinin, tedarik koşullarının ve uluslararası fiyat hareketlerinin takip edilmesinin, inşaat malzemesi üreticilerinin rekabet gücünü korumasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdal Bozok’a göre sektörün önümüzdeki dönemdeki öncelikleri arasında üretim süreçlerinde verimliliği artırmak, maliyetleri kontrol altında tutmak ve uluslararası pazarlardaki rekabet koşullarına uyum sağlamak yer alıyor. Bozok, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“İnşaat malzemesi sanayisinin ihracat potansiyelini sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmek için üretim kalitesini, maliyet yönetimini ve pazar çeşitliliğini birlikte ele almak gerekiyor. Dış ticaret fazlasının korunması kadar, ihracatın farklı pazarlarda istikrarlı biçimde devam etmesi de önemli. Sektörümüzün uzun vadeli başarısı, değişen koşullara uyum sağlayan ve rekabet gücünü sürekli geliştiren bir üretim yapısıyla mümkün olacak.”