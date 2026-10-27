Anadolu Grubu’ndan denizciliğe 20 milyon doları aşan yatırım

Anadolu Grubu’nun köklü sanayi şirketlerinden Anadolu Motor, 60 yılı aşkın mühendislik ve üretim birikimini denizcilikte büyümek için kullanıyor.

Özlem Aydın Ayvacı / [email protected]

Şirket, yüzde 100 kendi markası olan AIATA için fabrika, marka geliştirme, ürün tasarımı ve altyapı çalışmaları dahil 20 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Çayırova’daki 10 bin metrekarelik tesiste üretilen teknelerle premium segmentte konumlanan Anadolu Motor, uluslararası distribütör ağını genişleterek ihracat ağ��rlıklı bir yapı kurmayı hedefliyor.

AIATA için hazırlıklara 2023 yılında başlayan şirket, 2024’te gerçekleştirilen tasarım çalışmalarının ardından 2025’te üretime geçti. Markanın ilk modeli Wayfinder 38, Ocak 2025’te Düsseldorf Boat Show’da uluslararası pazara tanıtıldı.

Otomotivdeki üretim deneyimini tekneye taşıyor





Anadolu Motor’un yatırımında, otomotiv sektöründen gelen mühendislik, üretim planlama ve süreç yönetimi deneyimini tekne üretimine aktarma hedefi öne çıkıyor. Şirket, büyük yat ve süperyat üretiminde güçlü bir konuma sahip olan Türkiye’de, istasyon bazlı seri üretim anlayışını teknecilik alanında geliştirmeyi amaçlıyor.

Üretimde robotik sistemlerle geleneksel tekne yapım ustalığı birlikte kullanılıyor. El işçiliğinin payı yaklaşık yüzde 80 düzeyinde bulunurken teknelerdeki yerlilik oranı yaklaşık yüzde 50’ye ulaşıyor. Mobilya, paslanmaz metal parçalar, döşemeler ve işçilik gibi önemli üretim kalemleri Türkiye’den karşılanıyor.

Tesiste yıllık kapasite, üretilen teknelerin boyutlarına göre 200 adede ulaşabiliyor. Daha büyük, 50 fitlik modellerin üretimdeki payının artması ise toplam üretim adedini düşürebiliyor. Anadolu Motor, uzun vadede üretim ve satış adetlerini yüzlü rakamların üzerine taşımayı hedeflerken ihtiyaç halinde üretim alanını genişletme imkanına da sahip.

İhracatta hedef yüzde 85–90

AIATA’nın uzun vadeli iş planında, uluslararası satışların toplam satışlar içindeki payının yüzde 85–90 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Avrupa, Amerika, Körfez ülkeleri ve Asya, markanın öncelikli pazarları arasında yer alıyor.

ABD’de Miami/Florida bölgesinde distribütör ataması gerçekleştiren şirket, bu pazardan iki blok sipariş aldı. Bölgeye ilk önemli sevkiyatlar yapılırken yeni sevkiyatlar da devam ediyor. Tayland’a da tekne satışı gerçekleştiren AIATA, distribütör ağını genişleterek 40’tan fazla ülkede varlık göstermeyi hedefliyor.

Şirket, uluslararası büyümede distribütörlerin satış kabiliyetinin yanı sıra teknik servis altyapısına ve müşteri ilişkileri yönetimine de odaklanıyor. Anadolu Motor’un Honda Marine Türkiye distribütörlüğünden gelen deneyimi de satış sonrası hizmet yapılanmasını destekliyor.

Yeni model 2027’de tanıtılacak

Üretim yatırımını ürün geliştirme çalışmalarıyla destekleyen Anadolu Motor, AIATA’nın model ailesini de genişletiyor. Marka, 18–26 Ekim’de Ataköy Marina’da düzenlenen Bosphorus Boat Show In Water 2026’da Wayfinder 38, Sunfinder 38 ve yeni Wayfinder 50’yi sergiledi.

Finlandiyalı tasarımcı Jarkko Jämsén tarafından tasarlanan tekneler, markanın “Denizlerin SUV’si” yaklaşımı doğrultusunda geliştiriliyor. Bu yaklaşımda konfor, güvenlik, performans, geniş yaşam alanları ve çok yönlü kullanım bir arada ele alınıyor. Wayfinder ailesi farklı hava koşullarında ve yıl boyunca kullanıma, Sunfinder ailesi ise açık hava yaşamına odaklanıyor.

Anadolu Motor, 32 fitlik yeni modelini de ilk kez Düsseldorf Boat Show 2027’de tanıtmayı planlıyor. Yeni tekne, Wayfinder 50’nin daha kompakt bir versiyonu olarak geliştiriliyor.

“Türkiye’deki sektörün gelişimini desteklemek önemli”





Anadolu Motor Genel Müdürü Hakan Kefoğlu, AIATA’nın uluslararası hedeflerinin yanında Türkiye’deki denizcilik sektörüne katkı sunma sorumluluğuna da dikkat çekiyor.

Kefoğlu, “AIATA Türkiye’de doğdu. Hedeflerimiz uluslararası ölçekte olsa da Türkiye’deki teknecilik sektörünün gelişimini aktif olarak desteklemenin önemli olduğuna inanıyoruz” diyor.

Küresel tekne pazarında pandemi sonrasında oluşan bayi stokları ve talepteki dalgalanmalar, yeni markaların dağıtım ağlarını genişletmesini zorlaştırıyor. Anadolu Motor ise uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla büyümesini farklı coğrafyalara yaymayı ve AIATA’yı uluslararası pazarlarda kalıcı bir Türk tekne markasına dönüştürmeyi hedefliyor.