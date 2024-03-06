Altınay Savunma’dan yeni üretim tesisi

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş, Makine İhtisas OSB'de yatırımını gerçekleştirmekte olduğu yeni üretim tesisi ile uluslararası oyuncu olma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Altınay Savunma Teknolojileri, 2014 yılında Altınay Teknoloji Grubu bünyesinde kuruldu. Geleceği tasarlayacak projelere imza atan şirket, Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Deniz Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Kritik Üretim Sistemleri alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki kamu, özel sektör paydaşlarına ürün ve teknolojiler sunarak, kritik projelerin de yükleniciliğini üstleniyor.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin 2019 yılında döner kanatlı İHA’ların kavramsal tasarımından üretim ve entegrasyonuna kadar tüm aşamaları hayata geçirmek amacıyla kurduğu DASAL Havacılık Teknolojileri, bugün Altınay Savunma ve Aselsan ortaklığı ile faaliyetlerine devam ediyor. Şirketin bir başka bağlı ortaklığı olan TAAC Havacılık Teknolojileri ise 2019’da TUSAŞ ortaklığıyla kuruldu. TAAC, havacılık standartlarındaki kritik uçuş kontrol sistemleri, iniş takımı sistemleri ve test sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi konularında çalışmakta.

Altınay Savunma Teknolojileri’nin de içinde olduğu Altınay Teknoloji Grubu Kurucusu ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olan Hakan Altınay, 1990 yılında İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden Türkiye’nin ilk dört uzay mühendisinden biri olarak mezun oldu. Mezuniyetiyle birlikte ilk 5 eksenli sanayi robotunu geliştirdi. 1991 yılında Türkiye’nin ilk teknoloji geliştirme merkezi İTÜ Tekmer’de Türkiye’nin ilk araştırma şirketini, Altınay Robotik ve Otomasyon Limited unvanı ile kurdu. Bu şirketle Altınay Teknoloji Grubu’nun ilk adımı atılmış oldu. İTÜ Tekmer’de yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin ilk 6 eksenli endüstriyel robotu HSR4’ü geliştirdi.

Robotik ve savunma teknolojileri alanlarındaki ilk çalışmalar Altınay Robot çatısı altında filizlendi. Altınay Teknoloji Grubu’nda 600’ü mühendis ve doktoralı, 900 çalışan bulunuyor.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş şimdi büyüme stratejileri doğrultusunda Makine İhtisas OSB'de yatırımını gerçekleştiriyor ve yeni üretim tesisi ile uluslararası oyuncu olma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Gebze-Dilovası’nda yapımı devam eden ve elektronik alt yapı, üretim ve kompozit konularında üst düzey yeteneklere sahip yeni üretim tesisi, Türkiye’deki nadir tesislerden biri olma özelliği taşıyor. Tesis, Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini önemli ölçüde arttırırken, şirketin uluslararası oyuncu olma hedefine yaklaşması açısından da dikkate değer bir katkı sağlayacak.

Kocaeli Dilovası Makine İhtisas OSB'de savunma ve havacılık sanayisine yönelik olarak tasarlanan 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni tesiste, yatay-dikey çok eksenli işleme merkezleri, sayısal denetimli yüzey ve hassas işleme tezgâhları, lazer makine yatırımları yer alıyor. Ayrıca elektronik kart üretiminde kullanılacak yüksek hızlı tam otomatik dizgi hattı, tesisin önemli yetenekleri arasında bulunuyor.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, yeni tesisin hayata geçirilmesiyle, Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki büyüme hedeflerine önemli bir katkı sağlamaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade ederek, bu yatırımın Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörünün yerli ve milli üretiminin gelişmesinde önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı. Altınay, “Son yıllarda ivme kazanan büyüme yolculuğumuzda Letven Capital’in de bize yaptığı yatırım sonrasında, mühendislik tasarım yeteneklerimizin yanına ölçek ekonomisine uygun üretim yeteneğimizi de ekleyerek daha rekabetçi bir firma haline geldik. Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı üretim yeteneğini artıracak yeni tesisimiz, Türkiye’nin savunma kapasitesine değer katacak ve uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak. Yılın ilk yarısı tamamlanmadan faaliyete geçmesini hedeflediğimiz ve yaklaşık 100 kişilik ilave istihdam sağlamasını planladığımız tesisimiz, bölge ekonomisine ve istihdama da büyük bir katkı sunacak. Savunma sanayi çözümlerini daha yüksek oranda yerlileştirmek ve millileştirmek adına bu önemli adımı atmaktan gurur duyuyoruz. Şirketimiz, büyüme stratejimizin bir parçası olarak ülkemiz için yapılan bu yatırımı milletimizle paylaşmak üzere halka arz kararı aldı. Bu süreç hem mevcut yatırımlarımızı güçlendirecek hem de gelecekteki projelerimize değer sağlayacak. Milletimizin, Altınay Savunma Teknolojileri’ni sahiplenerek, vatan savunmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikayesine daha fazla katkı ile ortak olmayı heyecanla bekliyoruz.” diye konuştu.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) yöneten, portföy yönetim şirketleri içerisinde fon büyüklüğünde ilk 10’da yer alan ve Altınay Savunma Teknolojileri’ne 2021 yılında yüzde 20’lik pay ile ortak olan, Letven Capital’in Genel Müdürü Kamil Kılıç, “Altınay Savunma Teknolojileri’nin teknoloji geliştirme gücüne, iş modeline ve halka arz sonrası elde edeceği kaynakla milli yatırım stratejisine daha güçlü devam edeceğine çok inanıyoruz.” dedi.

1000 kişilik Ar-Ge merkezi planlanıyor

Yapılacak yatırımlar sonucunda faaliyete geçecek tesis, Türkiye'nin savunma sanayisine ve ulusal güvenliğe katkı sağlayacak. Kurulması planlanan 1.000 kişilik Ar-Ge merkezi ise şirketin inovasyon ve teknoloji alanındaki sektördeki önde gelen konumunu pekiştirecek.