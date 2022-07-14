Altında düşüş sürüyor: Gramı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 954 bin liraya geriledi.

14.07.2022 17:08:000
Paylaş Tweet Paylaş
Altında düşüş sürüyor: Gramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 954 bin lira, en yüksek 982 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,2 düşüşle 954 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 503 milyon 889 bin 327,07 lira, işlem miktarı ise 2.606,34 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 505 milyon 289 bin 280,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatçı Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2022 Temmuz başlıkları

Capital 2022 Temmuz başlıkları

Capital 2022 Haziran başlıkları

Capital 2022 Haziran başlıkları

Capital 2022 Mayıs başlıkları

Capital 2022 Mayıs başlıkları

Dijital dönüşüm fırsatı sunuyoruz

Dijital dönüşüm fırsatı sunuyoruz

Capital 2022 Nisan başlıkları

Capital 2022 Nisan başlıkları

Capital 2022 Mart başlıkları

Capital 2022 Mart başlıkları

Yorum Yaz