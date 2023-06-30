Altında düşüş trendi sürüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.597 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.598 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.597 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.625 lira, Cumhuriyet altını da 10.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta boyunca "şahin" tonlu yönlendirmeleri ve açıklanan ekonomik verilerin resesyon endişelerini hafifletmesiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydederken, Fed'in dün açıkladığı stres testinin sonuçları, ABD'deki 23 büyük bankanın şiddetli bir resesyonu atlatmak için iyi konumda olduğunu ve resesyon sırasında bile hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebileceğini göstermişti.

Söz konusu gelişmelerin Fed'in faiz artırımına ilişkin elini kuvvetlendirdiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 87'ye çıktığını bildirdi.

Analistler, bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.890 doların destek, 1.920 ve 1.930 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.