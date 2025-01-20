Altun Gıda, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında 2024'te ilk 5 firma arasında yer alan Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yaptı.

Tuba İlze / [email protected]

Türkiye’nin en büyük yaş meyve ve sebze üreticilerinden ve ihracatçılarından Altun Gıda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı. Taslak izahnameye göre, şirket sermayesini 127 milyon TL’den 142 milyon TL’ye çıkaracak, halka açıklık oranı yüzde 14,08 olacak. Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerine göre 2024 yılında sektörde en fazla ihracat yapan ilk beş şirket arasında yer alan Altun Gıda AB normlarına uygun ihracat yaparak uluslararası süpermarketlerin tedarikçisi haline geldi. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arz başta olmak üzere şirketin gelişim hikayesini, yatırımlarını, hedeflerini paylaştı.

Özkaynaklar 4,5 milyar TL’nin üzerinde

Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, 4,5 milyar liranın üzerinde öz kaynağa sahip şirketin finansal yapısına ilişkin şu bilgileri verdi: “Şirketin konsolide net satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 2 milyar 11 milyon liraya yükseldi. 2023 yılında da yüzde 0,6 artışla 2 milyar 22 milyon TL oldu. 2024’ün ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artarak 1 milyar 445 milyon lira olarak gerçekleşti. 2024 yıl sonu da henüz kesinleşmedi ancak beklentilerimiz doğrultusunda büyüdük. Net kârımız 2021 yılında 61,8 milyon TL, 2022 yılında 68 milyon TL, 2023 yılında 360,7 milyon TL oldu.”

Terzilikten ihracata giden yol

Askerlik için geldiği İstanbul’da iş hayatına genç yaşta terzi olarak başlayan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun’a döndüğünü ve Altun Gıda’nın temellerini attığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Hatay, Ortadoğu’nun ticaret yolları üzerinde yer alıyor. 1981’de Hatay’dan bölgeye ilk başta beyaz eşya satarak başladım. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi iş birlikleri kurdum. Daha sonra iş yaptığım kişiler bana başka ürünler de sormaya başlayınca yaş meyve ve sebze de satmaya başladım. Üretim tesisi kiraladım. Hatay ve Çukurova bölgesinde sözleşmeli çiftçilerle çalıştım. Daha sonra da kendi çiftliklerimiz oldu.”

Avrupa standartlarında ihracatla fark yarattı

Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, 2011 yılında üretime geçme kararı aldıklarını ve bu adımın şirketin büyüme hikayesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Altun, “Çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattık ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Bu nedenle üretime geçtik. Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak rakiplerimizden ayrıldık. Bu adım, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu” dedi. Bugün, başta Avrupa Birliği olmak üzere Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına net ihracatçı kriterlerine uygun olarak ürün gönderdiklerini ifade eden Altun, “Türkiye’nin büyük sebze ve meyve ihracatçılarından biri olarak halka arz heyecanı yaşıyoruz” diye konuştu. Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun ise halka arzın şirket için stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, “Çukurova ve Hatay’da kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri, kendi tesislerimizde işleyip, kendi tırlarımızla uluslararası market zincirlerinin manav reyonlarına ulaştırıyoruz. Yıllık konsolide olarak 100 bin ton yaş meyve ve sebze ticaret hacmine sahibiz. Halka arz, şirketimizin önemli kilometre taşlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

Yatırımlarla kapasite 10 kat arttı

Altun Gıda, narenciye üretimini 3,4 milyon metrekarelik kendine ait tarım arazilerinde Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Şirketin Hatay Dörtyol’da, 32 bin metrekarelik alanda kurulu tesisinde 14 bin metrekare kapalı alan ve 6 bin metrekare içerisinde iki bin 200 metrekarelik soğuk hava ve şoklama odaları bulunuyor. Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, şirketin üretim tesislerinde en yüksek teknolojiyi kullandıklarını belirterek şu bilgileri paylaştı: “Tesisimizde 3 bin ton kapasiteli 8 sarartma makinesi, soğuk hava deposu ve 2 adet otomatik narenciye işleme makinesi bulunuyor. Ürünlerin tazeliğini kesintisiz koruyoruz. Ayrıca, 1 Megavatlık çatı GES sistemiyle kendi elektriğimizi üretiyoruz.”

2024 yılında tamamlanan robotik ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımının kapasiteyi önemli ölçüde artırdığını ifade eden Altun, “Tamamını özkaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz 101 milyon 650 bin TL’lik yatırımla 12 hatlı sistem ve 108 kameraya sahip yakın ve uzak infrared görüşü olan bir makineyi devreye aldık. Bu teknoloji, ürünlerin iç ve dış kalite kusurlarını tespit edebiliyor ve şeker oranını ölçerek hangi ülkeye uygun olduğunu belirliyor” dedi. Günde 200 ton olan paketleme kapasitesinin bu makineyle bin 500 tona çıktığını ve kapasitenin 10 kat arttığını vurguluyor.

Dünya devi marketlerin manav reyonunu dolduruyoruz

Altun Gıda, 2004 yılında bünyesine kattığı yüzde 100 hissesine sahip Romanya’daki iştiraki Unifrutti ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yaparak operasyonel verimliliğini artırıyor. Avrupa’nın en büyük soğuk hava ve tedarik zinciri merkezlerinden biri olan Unifrutti, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Arjantin, Güney Afrika, İtalya ve Çin gibi dünya pazarlarından da ürün tedarik ediyor. Bu sayede yıl boyunca ürün çeşitliliğini koruyor. Altun Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, şirketin kalite ve süreç yönetimi anlayışını şu sözlerle özetledi: “Bizim sektörümüzde sorumluluk, ürünler tıra yüklenince bitmiyor; süreç, ürünler rafa çıkınca tamamlanıyor. Dünyanın en önde gelen market devleriyle çalışmak için yalnızca ürün kalitesi yeterli değil. Üretim ve dağıtım dahil tüm süreçlerimiz uluslararası standartlara göre sıkı bir şekilde sürekli denetleniyor.”