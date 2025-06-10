Amazon'dan yapay zekaya 20 milyar dolar yatırım

ABD'li teknoloji devi Amazon, Pensilvanya'da yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapacak.

10.06.2025 09:54:320
Paylaş Tweet Paylaş
Amazon'dan yapay zekaya 20 milyar dolar yatırım

Amazon, Pensilvanya eyaletinde yapay zeka altyapısını genişletmek için 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Pensilvanya'da bulut bilişim altyapısını genişletmek ve yapay zeka inovasyonunu ileri taşımak için 20 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Yatırımla birden fazla inovasyon kampüsü kurulacağının bilgisi verilen açıklamada, 1250 istihdam yaratılacağı ve iş gücü geliştirme eğitim programlarıyla yerel toplum projelerinin destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, 2010'dan bu yana Amazon'un Pensilvanya'da 26 milyar dolar yatırım yaptığı belirtilerek, şirketin doğrudan 27 bin kişilik istihdamı desteklediği vurgulandı.

Amazon, geçen hafta da North Carolina eyaletinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tüpraş ve THY'den yakıt tedariki için iş birliği

Tüpraş ve THY'den yakıt tedariki için iş birliği

Turizmde doğru yatırım: Lüks ve stratejik büyüme

Turizmde doğru yatırım: Lüks ve stratejik büyüme

Fitch Ratings Bankalar Direktörü, Türk bankaları değerlendirdi

Fitch Ratings Bankalar Direktörü, Türk bankaları değerlendirdi

Shell&Turcas Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne yeni atama

Shell&Turcas Tedarik Zinciri Direktörlüğü'ne yeni atama

Altın alacaklara gramaj uyarısı

Altın alacaklara gramaj uyarısı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi belli oldu

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi belli oldu

Yorum Yaz