AMB swap hatlarını Mart 2022'ye uzattı

Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.

4.02.2021 20:09:000
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AMB swap hatlarını Mart 2022'ye uzattı

AMB'den yapılan açıklamada, Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik oluşturulan toplam 12,4 milyar euroluk repo ve swap imkanlarının Mart 2022'ye uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, repo ve swap hatlarının daha önce Haziran 2021'e kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara euro likiditesi sağlaması olduğu kaydedildi.

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