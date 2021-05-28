Anadolu 500 Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası işbirliği bu yıl 17. kez düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında ödül töreni gerçekleşti. 13 dalda toplam 55 ödül sahiplerini buldu.

Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği bu yıl 17. kez düzenlenen düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleşti. Törende 13 dalda toplam 55 ödül sahiplerini buldu.

TC. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Gülümser Özgün Henden yaptı.

Ana sponsorluğunu TEB, Dijital Dönüşüm sponsorluğunu Logo Yazılım Türkiye, co-sponsorluğunu TEB Arval’ın, destek sponsorluğunu ise Sanko Holding’in üstlendiği etkinlikte Anadolu’nun lider iş insanlarının katılımı ile iki oturum düzenlendi.

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Gülümser Özgün Henden’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri” oturumunda Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Er-bakır Group Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz yeni dönem öngörülerini paylaştı.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Nasıl Başardılar?” oturumunda ise Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak ve Hema Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Neval Altuk şirketlerin başarı hikayelerini anlattı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise ödül törenine telefonla katıldı.

13 dalda dağıtılan ödüller şöyle:

ANADOLU’NUN EN BÜYÜK 5 ŞİRKETİ

Tosçelik Profil

Kardemir

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San.

Erbakır Group

Yıldız Entegre Ağaç Sanayi





ANADOLU 500’E EN ÇOK ŞİRKET SOKAN 3 GRUP

Sanko Holding

Erciyes Anadolu Holding

Kipaş Holding





ANADOLUNUN EN HIZLI BÜYÜYEN 5 ŞİRKETİ

İskur Boya Tekstil Ticaret ve Sanayi

Almaxtex Tekstil Sanayi

Erser Grup Tarım Ürünleri

Yavuz Gıda Sanayi

Simge Mat Madencilik





ANADOLU’NUN KARINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ

Şenocak Gıda Fındık Entegre

Arslantürk Tarım Ürünleri San.

Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri

Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi

Kocaer Haddecilik





ANADOLU’NUN İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ

Nuh Çimento Sanayi

Ulusoy Un Sanayi

Unsan Un San. Ve Tic. A.Ş

Empera Halı San. Ve Tic. A.Ş

Zahit Alüminyum





ANADOLU’NUN İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ

Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş

Fine Food Gıda Sanayi

Unsan Un San. Ve Tic. A.Ş

Mipar Metal Sanayi

Armada Gıda Sanayi





ANADOLU’NUN VERGİ ÖNCESİ KÂRI EN YÜKSEK 5 ŞİRKETİ

Sütaş Süt Ürünleri

Boyteks A.Ş

Gümüşdoğa Su Ürünleri

Namet Gıda Sanayi

Safa Tarım A.Ş





ANADOLU’NUN İHRACATI EN YÜKSEK 5 ŞİRKET

Erbakır Group

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San.

İATİ Turizm

Corendon Airlines

Sanko Dış Ticaret





ANADOLU’NUN İSTİHDAMI EN YÜKSEK 5 ŞİRKET (2019 verilerine göre)

Yusuf Hazır Yemek

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi

Kipaş Mensucat İşletmeleri

İmbat Madencilik

Özdilek AVM ve Tekstil





ANADOLU 500 KADIN DOSTU ŞİRKETLER

Özdilek AVM ve Tekstil

Aunde Teknik Tekstil

Yeşim Tekstil

Galeri Kristal Turizm İnşaat

Abalıoğlu Yağ





KADIN LİDERLER

İpek Üstündağ – Şen Piliç YKB

Elif Çoban – Şölen Çikolata CEO

Senem Öksüz Dedebayraktar – Kipaş Kağıt CEO

Nurhayat Minareci – İmbat Madencilik YKB

Fatma Durmaz Yılbirlik – Durmazlar Makine YKÜ





TEB Özel Ödül Kategorisi

“Sürdürülebilirlikte Fark Yaratan Firmalar”

Mehmet Serhan Kaya TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama YKB TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş

Özgür Güneri Bakioğlu Holding İcra Kurulu Üyesi ve İK Grup Başkanı Bakioğlu Holding AŞ





ANADOLU 500 ONUR ÖDÜLÜ

Abdülkadir Konukoğlu – Sanko Holding Onursal Başkanı

İbrahim Orhan – Orhan Holding YKB