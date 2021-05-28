Anadolu 500 Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası işbirliği bu yıl 17. kez düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında ödül töreni gerçekleşti. 13 dalda toplam 55 ödül sahiplerini buldu.
Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği bu yıl 17. kez düzenlenen düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleşti. Törende 13 dalda toplam 55 ödül sahiplerini buldu.
TC. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Gülümser Özgün Henden yaptı.
Ana sponsorluğunu TEB, Dijital Dönüşüm sponsorluğunu Logo Yazılım Türkiye, co-sponsorluğunu TEB Arval’ın, destek sponsorluğunu ise Sanko Holding’in üstlendiği etkinlikte Anadolu’nun lider iş insanlarının katılımı ile iki oturum düzenlendi.
TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Gülümser Özgün Henden’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Anadolu’nun En Büyükleri” oturumunda Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Er-bakır Group Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz yeni dönem öngörülerini paylaştı.
Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Nasıl Başardılar?” oturumunda ise Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak ve Hema Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Neval Altuk şirketlerin başarı hikayelerini anlattı.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise ödül törenine telefonla katıldı.
13 dalda dağıtılan ödüller şöyle:
ANADOLU’NUN EN BÜYÜK 5 ŞİRKETİ
Tosçelik Profil
Kardemir
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San.
Erbakır Group
Yıldız Entegre Ağaç Sanayi
ANADOLU 500’E EN ÇOK ŞİRKET SOKAN 3 GRUP
Sanko Holding
Erciyes Anadolu Holding
Kipaş Holding
ANADOLUNUN EN HIZLI BÜYÜYEN 5 ŞİRKETİ
İskur Boya Tekstil Ticaret ve Sanayi
Almaxtex Tekstil Sanayi
Erser Grup Tarım Ürünleri
Yavuz Gıda Sanayi
Simge Mat Madencilik
ANADOLU’NUN KARINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ
Şenocak Gıda Fındık Entegre
Arslantürk Tarım Ürünleri San.
Tuğrul Tarım ve Petrol Ürünleri
Kula Yağ ve Emek Yem Sanayi
Kocaer Haddecilik
ANADOLU’NUN İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ
Nuh Çimento Sanayi
Ulusoy Un Sanayi
Unsan Un San. Ve Tic. A.Ş
Empera Halı San. Ve Tic. A.Ş
Zahit Alüminyum
ANADOLU’NUN İSTİHDAMINI EN ÇOK ARTIRAN 5 ŞİRKETİ
Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş
Fine Food Gıda Sanayi
Unsan Un San. Ve Tic. A.Ş
Mipar Metal Sanayi
Armada Gıda Sanayi
ANADOLU’NUN VERGİ ÖNCESİ KÂRI EN YÜKSEK 5 ŞİRKETİ
Sütaş Süt Ürünleri
Boyteks A.Ş
Gümüşdoğa Su Ürünleri
Namet Gıda Sanayi
Safa Tarım A.Ş
ANADOLU’NUN İHRACATI EN YÜKSEK 5 ŞİRKET
Erbakır Group
Sarkuysan Elektrolitik Bakır San.
İATİ Turizm
Corendon Airlines
Sanko Dış Ticaret
ANADOLU’NUN İSTİHDAMI EN YÜKSEK 5 ŞİRKET (2019 verilerine göre)
Yusuf Hazır Yemek
Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi
Kipaş Mensucat İşletmeleri
İmbat Madencilik
Özdilek AVM ve Tekstil
ANADOLU 500 KADIN DOSTU ŞİRKETLER
Özdilek AVM ve Tekstil
Aunde Teknik Tekstil
Yeşim Tekstil
Galeri Kristal Turizm İnşaat
Abalıoğlu Yağ
KADIN LİDERLER
İpek Üstündağ – Şen Piliç YKB
Elif Çoban – Şölen Çikolata CEO
Senem Öksüz Dedebayraktar – Kipaş Kağıt CEO
Nurhayat Minareci – İmbat Madencilik YKB
Fatma Durmaz Yılbirlik – Durmazlar Makine YKÜ
TEB Özel Ödül Kategorisi
“Sürdürülebilirlikte Fark Yaratan Firmalar”
Mehmet Serhan Kaya TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama YKB TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş
Özgür Güneri Bakioğlu Holding İcra Kurulu Üyesi ve İK Grup Başkanı Bakioğlu Holding AŞ
ANADOLU 500 ONUR ÖDÜLÜ
Abdülkadir Konukoğlu – Sanko Holding Onursal Başkanı
İbrahim Orhan – Orhan Holding YKB